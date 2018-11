Êtes-vous en train de glisser dans une dépression saisonnière ? Voilà comment réagir

Atlantico : Qu'est-ce qu'une dépression saisonnière ? Comment la dissocier du coup de blues d'hiver ? Quelles en sont les causes ?

Adeline Gaillard : La dépression saisonnière est une forme de dépression dont les récurrences ont lieu lors des changements saisonniers, le plus souvent elle s’installe en automne et régresse au printemps. Dans les formes moins classiques, la dépression s’installe au printemps. Un épisode dépressif se caractérise par une humeur triste, une perte des envies, un sentiment de culpabilité avec parfois des idées noires, une fatigue intense, une pensée ralentie, des altérations du sommeil et de l’appétit, des difficultés de concentration et de mémorisation. Un épisode dépressif se distingue du simple coup de blues car les symptômes sont présents ensemble pendant une période prolongée (au moins 15 jours) et avec une intensité telle qu’ils ont un retentissement sur la vie quotidienne (la famille, les amis, le travail …)

Nous sommes facilement sujet au coup de blues hivernal et pour certains, à la dépression saisonnière car notre organisme est sensible à l’exposition à la lumière.

Dans notre cerveau se trouve une petite structure, la glande pinéale, qui produit de la mélatonine lorsque la luminosité diminue. Cette hormone nous aide à synchroniser notre horloge biologique interne en fonction des cycles jour/nuit. En hiver, les jours raccourcissent et la durée d’exposition à la lumière du soleil diminue sensiblement ce qui provoque certaines modifications de nos comportements comme une envie plus importante de dormir ou de manger des plats copieux. Ces phénomènes sont adaptatifs et ne sont pas sans rappeler les mécanismes d’hibernation qui existent chez de nombreux animaux. La marmotte, par exemple, pour traverser l’hiver, fait des réserves de nourriture, s’isole dans son terrier puis s’endort le temps que les beaux jours reviennent. Elle se "met en veille" et dépense ainsi moins d’énergie à une période où les ressources alimentaires se font rares dans la nature et où il faut lutter contre le froid. D’autres animaux, qui n’hibernent pas, voient quand même leurs habitudes s’adapter aux conditions plus dures de l’hiver.

Est-ce un phénomène récent ? 1 personne sur 10 serait touchée par cette dépression. En mesure t-on réellement l'ampleur ?

Ce phénomène n’est pas récent puisqu’il tire son origine de mécanismes adaptatifs nécessaires à la survie. Chez l’Homme, la dépression saisonnière est rapportée dans la littérature dés le VIème siècle dans l’Histoire des Goths. Mais ce n’est qu’en 1984 que le diagnostic est proposé pour la première fois par le psychiatre americain Norman Rosenthal.

D’une façon générale 15 % de la population est concernée au moins une fois dans sa vie par la dépression. En revanche, la fréquence de la dépression saisonnière diffère en fonction des latitudes du globe. Sa fréquence dans les pays nordiques est de 10 a 20% et diminue à mesure que l’on se rapproche de l’équateur. La dépression saisonnière touche davantage les femmes que les hommes.