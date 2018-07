L’été meurtrier : Macron après Benalla, lui sera-t-il possible retrouver le fil original du quinquennat ?

Atlantico : En l'espace d'un mois, les couacs s'enchaînent dans la communication présidentielle : du concert de l'Elysée pour la fête de la musique au "pognon de dingue" en passant par les méandres de l'affaire Benalla... Mais que se passe-t-il à l'Elysée ?

Samuel Pruvot : Rien de nouveau sous le soleil disait l’auteur biblique du livre de l’Ecclésiaste. Il est un peu naïf d’imaginer un pouvoir sans histoire. Ce serait d’ailleurs la mort du système médiatique ou sa retraite anticipée ! Bien au contraire, l’ogre médiatique a toujours faim – même après l’orgie de bonheur de la victoire des Bleus. Le propre de l’exécutif est de rencontrer des obstacles – voir de les créer lui-même comme avec l’affaire Benalla. Ce qui importe, c’est plutôt sa capacité à durer et à surmonter les contradictions.

On notera que le Président n’a pas cédé sur la question épineuse de la réforme de la SNCF (même si le contenu de la réforme est plus light qu’on le dit). Depuis le départ, le chef de l’Etat a forgé son style en opposition à la présidence normale de François Hollande. Il incarne une Ve République très monarchique qui assume une certaine nostalgie de la figure du roi. Ce choix favorise une certaine hauteur de vue mais aussi la multiplication des courtisans. Et peut-être les caprices du prince.

Bruno Jeanbart : Il y a toujours une tendance des nouveaux élus à sous estimer la difficulté de gouverner un pays aussi centralisé que la France où tout procède ou remonte jusqu’au Président de la république. La tentation est forte de considérer que si les prédécesseurs ont échoué, c’est finalement par incompétence et que l’on est ou sera à l’abri de ce genre de difficultés. Or la réalité est bien plus complexe que cela. Le contrôle permanent de la communication du pouvoir est de plus en plus difficile dans un monde où les médias ne sont les seuls producteurs d’images. Emmanuel Macron est probablement en train de le constater à ses dépens. Il en fait l’apprentissage douloureux mais l’essentiel est qu’il soit capable d’en tirer les leçons pour corriger le tir dans les semaines qui viennent.

Il semblerait que la "pause" du mondial de foot ait été de courte durée : bien vite, les sondages ont montré que la Président poursuivait sa chute dans l'opinion. Les Français, pourtant, sont supposés ne pas s'intéresser à la politique, du moins pendant l'été... ?

Samuel Pruvot : Concernant la courbe de popularité du Président, elle est en effet en berne. Mais si on regarde les résultats de ses prédécesseurs, il faut avouer qu’Emmanuel Macron a su résister plus longtemps qu’eux. Comme si son charisme, sa jeunesse et son caractère atypique, lui avaient permis de tenir. Les Français aiment la politique et c’est la raison pour laquelle elle déclenche chez eux des passions si vives. La désaffection est aussi une forme d’ amour contrarié. On n’a jamais fait mieux que René Goscinny pour décrire la psychologie de nos compatriotes par l’image. Notre petit village gaulois est prompt aux querelles et rempli de courage et d’idéalisme.

Bruno Jeanbart : L’époque où le pays s’arrêtait complètement pendant l’été, avec une actualité suspendant son cours en parallèle est révolu depuis des années. De même que les Français ont raccourci leurs congés durant cette période pour les multiplier à d’autres moments de l’année, les étés sont désormais rarement devenu des périodes de calme plat politiquement. Il faut dire que l’actualité aujourd’hui ne se suit plus uniquement à travers le journal télévisé mais également au jour le jour sur Internet ou les réseaux sociaux. L’affaire Benalla, a mi chemin entre la politique et le fait divers, a typiquement le profil pour alimenter les conversations de nos concitoyens même durant leurs congés. Difficile de prévoir encore ses effets et sa lecture dans l’opinion mais nul doute qu’elle fera parler les Français.

Emmanuel Macron serait-il en train de s'essouffler ? Comment relancer le quinquennat pour susciter un nouvel enthousiasme derrière son projet ?

Samuel Pruvot : Pour Emmanuel Macron la pause de l’été sera salutaire pour faire oublier – si cela est encore possible – la triste affaire Benalla. Par tempérament, le Président est un fonceur qui se pense en Bonaparte sur le pont d’Arcole. Sa difficulté est en réalité originelle. Il a été élu par défaut face à Marine Le Pen et suite à l’écroulement de François Fillon. Sans oublier la défection de François Hollande. Sa stratégie du « en même temps » ne peut durablement convaincre dans un paysage politique français où la droite et la gauche sont encore des pôles qui conservent une certaine attraction. Contrairement aux apparences.