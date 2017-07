L’été des magiciens : la France n’a jamais été championne du monde du tourisme. Il n’y a que le Premier ministre pour le croire

En général, c’est le marronnier de l’été. Et ce gouvernement, si moderne soit-il, n’y a pas échappé. Il fallait montrer à la France en partance pour les plages qu’elle est un beau pays, qu’elle est même celui qui accueille le plus de touristes internationaux, donc si les autres viennent aussi nombreux chez nous c’est que c’est plus que bien ... mais, mais, il faudra faire mieux encore.

Du coup , Edouard Philippe a fixé un objectif en convoquant un comité interministériel : « les touristes étrangers sont revenus en France, ils seront 90 millions cette année ce qui fait déjà de la France la première destination, mais il faut que l’année prochaine, nous en accueillions 100 millions ».

Le culte des chiffres qui marque les esprits.

Le gouvernement a raison mais il s’illusionne quand même beaucoup quand il se félicite des performances de l’industrie touristique française.

Les chiffres clefs publiés par le ministère de l’économie sont impressionnants.

1e la France a accueilli 84,5 millions de personnes qui sont venus visiter le pays en 2015. On atteindra près de 90 millions en 2016. On est donc bien le pays qui accueille le plus de visiteurs étrangers. (Bravo)

2e la consommation touristique représente près de 160 milliards d’euros, soit plus de 7% du PIB. Les secteurs qui en profitent le plus, les transports (l’essence et le train), les hôtels et la restauration. (Là, ce n’est pas un scoop)

3e les taxes de séjours et taxe forfaitaire représentent 64 millions d’euros (bof !)

4e la France compte plus de 156 000 établissements touristiques d’hébergement (hôtel, résidences, camping, auberges de jeunesse) soit 5,5 millions de lits. (Bizarre, on ne compte pas Airbnb, mais passons)

Voilà en gros le palmarès. Pas si mal, c’est vrai. Mais malheureusement, ce ne sont pas les vrais chiffres. Alors, attachons les ceintures, parce que la réalité est moins idyllique.

1e la France est sans doute le pays qui reçoit le plus de visiteurs. Ça n’est pas sur pour 2017: les USA, l’Espagne et l‘Italie sont au coude à coude et l'un de ces pays pourrait ravir cette place selon les prévisionnistes. Et ce qui est certain, c’est que certains visiteurs ne font que transiter. Ils passent, très vite, ils viennent du nord de l’Europe, de la Grande Bretagne d’Allemagne , des pays bas et filent vers le sud, vers l’Espagne ou l’Italie parce que c’est moins cher et que le soleil est garanti.

Donc, il passent mais ne dépensent pas d’argent chez nous. Hormis un ou deux pleins d’essence , les péages, et les casse croutes.

Ne parlons pas des chauffeurs routiers qui traversent la France, s’arrêtent dormir sur une aire d’autoroute et sont comptabilisés comme touristes étrangers visiteurs. C’est vrai !

La durée de séjour en France est une des plus courtes des grands pays touristiques. 2 ou 3 jours maximum contre une à deux semaines en Espagne, en Italie ou en Grèce. Et même aux Etats Unis.