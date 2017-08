L'été des macronphages

Les oppositions diverses s'égorgeaient dans l'indifférence quasi générale au nom de la fidélité à leurs échecs, qui pour l'instant leur tiennent lieu d'idéologie et de convictions.

Le parcours sans faute finissant par agacer, on fit appel à la louable investigation journalistique, il fallut chercher l'erreur.

On fouina partout, mettant en exergue le passé des uns, le revenu des autres, au nom de la moralisation il faut des victimes expiatoires. L'affaire du Général de Villiers qui ne "voulait pas se faire baiser" tomba à point et la riposte cinglante du chef fut une aubaine ! On put enfin titrer ce dont rêvaient les rédactions :

" La fin de l'Etat de grâce "!

C'est que les médias n'en pouvaient plus de cet "Etat de grâce" qui fait tourner en rond les débats télévisés au cours desquels, abattus, les attaquants d'hier se voyaient obligés d'admirer qui, la visite d'un chef d'état, qui le ton étonnamment calme d'un syndicaliste ou encore le défilé qui faisait honneur à la France et bluffait les USA, voire le couple Jupitérien qui fait rêver les femmes de tout âge.

La pierre dans le jardin d'Eden élyséen fut la décision déterminée du chef de l'Etat de se passer le plus possible des journalistes. "Un président ne devrait pas faire ça"... car il risque de s'attirer les foudres de ceux qu’il ne nourrit plus. On vit donc, du jour au lendemain, des titres, comme dans Le Monde et bien d'autres, qui s'extasiaient encore la veille, blâmant soudainement la politique menée.

La fin de l'Etat de grâce annoncée avec tambours et trompettes et sur tous les tons a-t-elle fini par avoir une incidence sur les sondages. La poule et l'œuf ? sachant bien sûr que tout ce que fait Macron "c'est de la com"... mais que c'était un scandale qu'il refuse de communiquer.

L'Humanité dont on connaît l'objectivité économique et l'amour des stocks- options, offrit à ses confrères le scandale potentiel de la participation de certains salariés, en particulier ceux revendus par Muriel Pénicaud, ministre du Travail. Tout fut dit sur le sujet et surtout n'importe quoi : en France ce qui est légal mais qui enrichit, est forcément immoral... bref on a du grain à moudre.

En 2 mois et demi il n'a donc rien fait ; c'est une honte ! Ce qui a été voté passe en pertes et profits, d'ailleurs l'Assemblée nationale est nulle parce qu’elle ne connaît pas les 100 pages de règlement intérieur. En 2 mois et demi nous devrions avoir déjà résorbé la dette, baissé les impôts, relevé les salaires, sécurisé les parcours professionnels, revu la pénibilité, transformé les CDD, baissé les charges en supprimant le CICE, etc. Le tout après un accord unanime en ayant consulté tous ceux qui ne veulent rien changer : ce sont ceux-la que l'on consulte, en l'occurrence les partenaires sociaux (qui eux ont un programme de grèves pour la rentrée au nom du principe syndical). Il faut donc aller très vite… tout en prenant son temps, et on va trop lentement en allant trop vite, c'est pourtant clair.