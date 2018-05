"Un été avec Homère": Un bon bain de jouvence

Le parti de droite est depuis plusieurs mois dans une situation délicate. En cause : des divergences internes, un manque de leadership et des sondages catastrophiques.

Scientifique australien âgé de 104 ans, David Goodall est venu jusqu'en Suisse pour bénéficier d'un suicide assisté. Une affaire qui montre une fois de plus l’intérêt de notre société moderne pour euthanasie... alors que les sociétés pré-modernes, vivre longtemps était une grâce.

Sournoisement, les cours du pétrole sont repartis à la hausse alors que le monde s’était habitué à leur modération. Et ce qui fait le bonheur de quelques-uns est loin d’être partagé par la majorité des pays.

Une tribune publiée mercredi 9 mai 2018 dans le journal Le Monde montre que Marwan Muhammad, un des plus farouches adversaires de la loi de 1905, désire passer à la vitesse supérieure.

Donald Trump a annoncé mardi 8 mai une décision radicale : il retire son pays de l'accord sur le nucléaire iranien. Désormais, la seule sortie de crise possible pour l'Iran, c'est de s'entendre avec Washington.

Lors de son discours d'Aix-la-Chapelle jeudi, Emmanuel Macron a adopté un ton offensif. C’est la première fois depuis très longtemps que l’on entend un président français parler aussi fermement au partenaire allemand. Enfin, et tant mieux ?

Inspirée par les sportifs de haut niveau, la méthode HIIT (High intensity intermittent training) repose sur des exercices intenses mais courts et fractionnés , tout aussi bénéfiques que des exercices d’intensité moindre et pratiqués sur un temps long.

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Accord entre Koweït et Philippines pour réglementer le travail des domestiques

Iran: Le Maire appelle les Européens à contrer les décisions US

Malaisie: Anwar Ibrahim, ami, ennemi, et désormais allié de Mahathir Mohamad

Sylvain Tesson l’écrit lui-même : « les textes sont la retranscription de mes émissions ; on ne s’adresse pas aux auditeurs comme aux lecteurs. Parler n’est pas écrire. (...) Après tout, parler d’Homère dans un micro est une histoire grecque : c’est une navigation sur les ondes. On pardonnera, j’espère, les embardées”.

4/ Il exhume cette figure du héros homérique, oubliée au fin fond du passé : la représentation d’un homme idéal qui a beaucoup à nous apprendre, nous qui avons troqué les vertus antiques contre le confort et la prospérité prescrits par les héros de notre temps (exemple: Marc Zuckerberg ?).

- il ne faut pas dévier de sa course ni renier les objectifs fixés, même pour réparer un forfait

1/ Il se fait passeur avec les héros grecs, en faisant profondément éprouver et partager leurs sentiments : amour, haine, pouvoir, soumission, envie de rentrer chez soi, tentation, constance, curiosité, courage …

Le talent de Sylvain Tesson est de rendre accessibles ces textes mythiques en mettant en exergue tout ce qui fait écho avec notre vie et notre époque:

Ces 27 000 vers écrits il y a 2 500 ans sont d’une telle plénitude que Sylvain Tesson se demande, avec humour, pourquoi on continue encore à inventer des fictions... On lui saura gré d’être passé outre !

Qui ne connait pas l’Iliade et l’Odyssée : Hélène, le cheval de Troie, Pénélope et sa tapisserie, le retour d’Ulysse à Ithaque … Alors quel plaisir de se replonger dans cette histoire qui, finalement, nous est infiniment proche.

