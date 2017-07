"Été 93" : une exceptionnelle justesse de sentiments

CINEMA

ETE 93

Espagne (Catalogne). Couleur. Chronique familiale de Carla Simon. Avec Laia Artigas, Paula Robles, Bruna Cusi, David Verdaguer.

RECOMMANDATION

EXCELLENT

THEME

Eté 93 : après son père, Frida, 6 ans, vient de perdre sa mère, Neus, elle aussi du sida. Selon les dernières volontés de Neus, Frida est confiée à son frère (donc oncle maternel), Estève. Papa de la petite Paula, 3 ans, Estève dirige un restaurant avec son épouse Marga sur les hauteurs catalanes de Garrotxa.

Observatrice souvent silencieuse, Frida s’immerge dans ce nouveau cadre : elle participe à la récolte des œufs chez le voisin Gabriel, visite les environs, découvre le folklore local, rencontre les autochtones, un lien qui ne va pas de soi eu égard à la maladie qui a frappé ses parents.

L’apparition de rougeurs (en fait, un simple eczéma) suscitera la panique chez les adultes quand elle se blessera au point de saigner.

Les jours passent.

Frida fait son deuil, entre désir d’être aimée, colère contre ses parents et jalousie envers sa petite cousine Paula.

POINTS FORTS

Rappelez-vous, pour les plus anciens et cinéphiles, la douceur et la sensibilité qui imprégnaient l’univers d’un autre été, celui de 42, dans le romantissime Un été 42 de Jerry Mulligan (1972) ! Ajoutez à part équivalente le sens aigu de l’observation de la petite Ana (10 ans) découvrant l’univers de ses oncles et tantes dans l’Espagne franquiste, après la mort, elle aussi, de ses parents, dans Cria cuervos ! de Carlos Saura (1976). On y découvrait la sublime Ana Torrent que Laia Artigas (qui interprète ici Frida) rappelle avec bonheur. Vous obtenez Ete 93, chronique d’une exceptionnelle justesse des sentiments, doublée d’une trame dramaturgique bouleversante dans laquelle chacun d’entre nous aura nécessairement un moment où il se reconnaîtra.

En effet, inspiré de faits autobiographiques, ce film sonne juste en tout point, depuis la joie de danser sur les pieds d’un ascendant jusque dans la cruauté inhérente à l’enfance via l’apprentissage de la souffrance et la redécouverte de la joie de vivre, d’aimer et de l’être.

Cette totale réussite trouve de plus sa pleine illustration dans l’alternance des orages et jours lumineux au cœur de la région montagneuse de Garrotxa (Catalogne), avec ses crêtes en dents de scie comme la vie ou la forêt tour à tour bucolique et oppressante, à l’image de notre psyché.

Le dossier de presse nous apprend que la réalisatrice préside et anime Young for Films, une association qu’elle a créée en 2013 pour enseigner aux enfants le 7ème Art via le programme « Cinema en Curs ». Cette information éclaire mieux que tout discours la tendresse évidente, pour ne pas dire l’amour, qu’elle ressent pour eux, tant il transparaît à l’écran. Mais aussi pour la cellule familiale, qu’elle soit nucléaire ou recomposée, l’essentiel étant qu’elle repose sur le cœur et la bienveillance.