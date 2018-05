Etats-Unis : les riches n’ont jamais été aussi riches que depuis que Donald Trump a été élu président

Les chiffres sont incroyables et le paradoxe politique spectaculaire. Jamais un président américain n’a été élu en surfant sur une vague aussi puissante de populisme, avec un programme de promesses destinées aux plus pauvres et aux déclassés de la modernité. Mais jamais un président n’a pris des mesures économiques aussi favorables aux milieux financiers et aux plus riches des américains. Les chiffres qui tombent à la fin de ce premier trimestre sont hallucinants.

Wall Street en a tiré la leçon et s’en frotte les mains. Alors que les financiers s’installaient sur le mode d’un atterrissage en douceur après la reprise de l’après crise des subprimes, la voilà prise d’un nouvel accès de fièvre spéculative, d’un rebond spectaculaire. Pour ceux qui attendaient le prochain mini krach, il faudra attendre quelques jours. Mais pour ceux qui espéraient une situation économique un peu mieux régulée, sortie de sa perfusion monétaire et surtout plus équitable, il va falloir attendre encore plus longtemps.

Jamais les riches américains n’ont été aussi riches qu’aujourd’hui et jamais leur fortune ne s’est accrue aussi vite ; et tout cela directement grâce à la politique de Donald Trump. Le président américain a opéré en deux temps.

Premier temps, on se souvient qu’en arrivant, il a annoncé un plan de soutien aux entreprises afin de compenser le probable changement de braquet de la banque centrale américaine. Du coup, cette promesse-là a boosté les anticipations d’investissement et d’activité dans un contexte où les salaires restaient assez contenus. La plupart des Gafa ont publié des résultats au premier trimestre historiques. Les Google, Amazon, Apple, Microsoft, etc., que l’on donnait en difficulté, n’ont jamais été aussi financièrement garnis. Leur puissance est telle aujourd’hui qu‘elle engendrent un flot de critiques sur le thème « trop c’est trop » et chacun de cogiter les effets secondaires et les mesures pour lutter contre les positions dominantes. Ceci dit, cette démesure inquiète plus les européens que les américains eux-mêmes.

Deuxième temps, Donald Trump a fait au niveau fiscal ce qu’il a dit qu’il ferait : baisse des impôts sur les profits des entreprises, amortissement immédiat des investissements et incitation au rapatriement des profits conservés à l'étranger. La loi a donc été votée et du coup, le taux d’imposition des bénéfices des entreprises a baissé de 6 points, dégageant plus de 13 milliards de dollars en quelques mois pour les seules 180 plus grosses entreprises.

Résultats des courses : La conjonction entre les profits d’activité et les bénéfices de la politique fiscale a gonflé de façon considérable l’ensemble des profits à distribuer aux actionnaires. Parce que ce sont les actionnaires qui vont récupérer l’essentiel, soit sous forme de dividendes soit sous forme de revalorisation de leurs actions liée au rachat des titres par les entreprises elles mêmes. C’est devenu très tendance aux Etats-Unis que de racheter son propre capital, histoire d’enrichir les actionnaires existants, histoire de montrer qu’on a du cash aussi. Du même coup, on réduit le flottant et rend les attaques extérieures plus difficiles et surtout plus couteuses.