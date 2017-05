Les Etats-Unis ont réussi à faire chuter le harcèlement scolaire : que pouvons nous en retenir ?

Atlantico : Une étude sur dix ans menée sur des élèves du Maryland montre qu'aussi bien le nombre d'actes que les victimes et les témoins du harcèlement a baissé entre 2005 et 2013. Quels sont les chiffres pour la France ? Est-ce que les pouvoirs publics prennent conscience de ce problème ?

Eric Debarbieux : Les pouvoirs publics ont pris conscience du problème. Cela a pris du temps, mais suite à une étude que j'ai publiée en 2011, le gouvernement de l'époque s'est montré très intéressé et des assises nationales contre le harcèlement ont été organisées en mai cette année-là. C'est cependant quarante ans après la Finlande ou la Suède. Beaucoup de choses ont été faites depuis lors. Des mesures ont été prises pour agir et pour mesurer le phénomène. On est plus dans l'ignorance. Luc Châtel, alors ministre de l'éducation avait organisé ces assises que j'ai présidé.

Une enquête indépendante sur la santé mentale du HBSC, dirigé par l'OMS montre que les fait de harcèlement ont diminué de 2%.

On a pris conscience de ces faits-là à partir d'enquêtes de victimation, on a demandé aux élèves ce qu'ils vivaient. La violence scolaire est constituée de petites violences, ce que l'on appelle les micros violences mais qui vont être concentrées sur un nombre réduit d'élèves. 10% d'élèves du primaires à partir du CE2, CM1 sont concernés dont la moitié est victime de violences sévères. Pour le collège les chiffres du gouvernement convergent avec ceux issus de nos propres enquêtes. Ces derniers sont réactualisés tous les deux à trois ans. Là aussi, 10% des élèves souffrent de manière régulière dont 5 à 6% qui souffrent de violences sévères. Au lycée par contre, le total des élèves touchés par le harcèlement baisse un peu puisque seuls 3% des lycéens sont concernés et 1,6% de manière sévère. C'est un phénomène qui s'observe au niveau mondial. Passé l'âge de 15-16 ans, le niveau de violence à l'école baisse parce que les enfants acquièrent une empathie supérieure et un jugement moral.

Si les Etats-Unis se sont concentrés sur une période assez courte, de 2005 à 2013, pour la France, il faudra attendre plus longtemps pour voir une tendance. L'enquête HBSC de l'OMS montre une tendance à la baisse des actes de harcèlement au niveau mondial. Cette tendance doit s'accompagner de politiques publiques extrêmement vertueuses. C'est un combat qu'il faut maintenir au quotidien. Si on arrête, il faut tout recommencer.

Tous les Etats fédéraux des Etats-Unis ont adopté des lois visant à lutter contre le harcèlement à l'école pour parvenir à ce résultat. Quels sont les enseignements peuvent être tirés du cas des Etats-Unis pour réduire le harcèlement à l'école ? Quelles sont les mesures concrètes qui peuvent être prises pour agir sur ces violences ?

Les lois pour lutter contre le harcèlement à l'école existent. Une loi a été votée en juillet 2013 sur la refondation de l'école. Elle oblige les écoles et tous les établissements scolaires a mettre en place des actions de prévention. La loi d'aout 2014 a fait du harcèlement en milieu scolaire également un délit. Il faut faire attention en comparant avec le Maryland. Aux Etats-Unis, c'est beaucoup plus compliqué, les choses fonctionnent différemment. Des actions de formation de tous les personnels sont menées et rendues obligatoires. Elles sont très avancées avec beaucoup de formateurs qui connaissent le sujet du harcèlement. On ne peut pas s'improviser formateur. En France, il y a eu quelques avancées avec de plus en plus de conférences et de formations continues, mais cela reste encore insuffisant. Le gros chantier est d'accélérer les formations. Pour accepter ce type de formations, il faut penser au fait que le bien-être des enfants à l'école est très important, ce qui est compliqué à prendre en compte.