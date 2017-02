États-Unis-Europe : encore alliés mais avec des visions profondément différentes de ce qu'est l'Occident

Atlantico : En visite depuis samedi en Europe à l'occasion notamment de la Conférence sur la sécurité qui s'est tenue à Munich, le vice-président américain Mike Pence a réitéré l'engagement "inébranlable" de Washington dans l'Otan, réaffirmant aux côtés de la chancelière allemande, la nécessité pour les Etats européens d'augmenter leurs dépenses en matière de Défense.

Une rencontre marquée également par la mise en lumière de certaines divergences entre les deux responsables politiques, notamment à propos de l'Iran et de la Russie. Comment peut-on juger du niveau de divergences actuel entre les Etats-Unis et l'Europe ?

Jean-Sylvestre Mongrenier : L’engagement du vice-président américain, Mike Pence, à Munich, est venu renforcer les fermes propos tenus par le secrétaire d’Etat, Rex Tillerson, lors du G20 de Bonn, et du secrétaire à la Défense, James Mattis, à Bruxelles (réunion des ministres de la Défense de l’Otan). Les trois hommes ont clarifié les lignes de force de la politique russe de l’administration Trump. Si l’on s’en tient à leurs propos, il n’y a guère de divergence avec les alliés européens : dissuasion et dialogue politique. L’incertitude résiduelle tient à la personnalité de Donald Trump, à ses déclarations contradictoires et à son manque de professionnalisme. Le fait est qu’il a introduit un doute dans les esprits et, dans les capitales européennes ; on craint la pagaille politique à Washington, particulièrement si l’enquête sur la "Russian connection" devrait se transformer en "Russiangate", avec un possible manque de promptitude et de réactivité en cas de crise internationale, voire la paralysie du système politique américain. L’establishment politico-militaire semble avoir repris la main, mais Trump n’est pas homme à se laisser marginaliser. Enfin, il n’est pas exclu qu’un "Russiangate" débouche sur une procédure d’impeachment. Dans un tel scénario, théorique pour le moment, il y aurait des retombées politiques externes.

Quant à l’Iran, les possibles désaccords transatlantiques porteraient sur le sort de l’accord sur le nucléaire (14 juillet 2015). Lors d’une campagne marquée par la démagogie, Trump a plusieurs fois affirmé vouloir le déchirer ; il semble être revenu sur la chose. Primitivement, Mattis était hostile à cet accord, qui ne ferait que retarder l’accès de Téhéran à l’arme nucléaire, mais il estime aujourd’hui qu’il faut travailler dans ce cadre et exiger de Téhéran le strict respect des obligations contractées. Tillerson est resté discret sur les questions moyen-orientales et il approfondit sa connaissance des situations géopolitiques régionales. Notons que beaucoup dépendra de l’attitude de Téhéran. Les essais de missiles balistiques et la stratégie de domination de la région, du golfe Arabo-Persique à la Méditerranée orientale ne peuvent que susciter des chocs en retour. Par exemple, le renforcement du Hezbollah, un mouvement terroriste soutenu et contrôlé par les Pasdarans (les "gardiens de la révolution"), c'est-à-dire l’aile marchante du régime chiite-islamique, suscite l’inquiétude des pays de la région dont certains se tournent vers les Etats-Unis. Quoiqu’il en soit, une initiative unilatérale de dénonciation de l’accord sur le nucléaire aurait des conséquences dommageables sur les relations transatlantiques. En Europe, cet accord est vu comme la moins mauvaise des solutions. La Russie et la Chine populaire y sont aussi attachées.