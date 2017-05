Etats-Unis : le chômage de ceux qui n’ont aucun diplôme chute de 15,8% en 2011 à 6,5% en 2017, mais comment ont-ils fait ?

Pour soutenir, cette croissance, ils ont mis en place des politiques économiques très actives, aussi bien monétaire que budgétaire, ce qui a permis de faire repartir la croissance américaine assez rapidement. Ça s'est réduit par une reprise de l'emploi et un retour au plein emploi.

Plus globalement, le taux de chômage américain est aujourd'hui deux fois inférieur à celui de la zone euro, alors que les deux taux étaient comparables (10%) à la fin de l'année 2010, comment expliquer cette dichotomie ?

Christine Rifflart : Encore une fois, les politiques macro-économiques ont été fondamentalement différentes. Aux États-Unis, après la crise, la croissance est repartie aussi aux États-Unis que dans la zone euro. C'est à partir de 2011 que la croissance de la zone euro s'est grippée, et qu'on a connu une 2nde crise qu'il n'y a pas eu aux États-Unis. Ils ont pu continuer sur leur lancée parce qu'ils n'ont pas hésité à faire du déficit budgétaire. On est sur des ordres de déficit de 5% du PIB depuis au moins 2014. En 2009, 2010 et 2011, le solde budgétaire était supérieur à 10% du PIB. Pendant 4 ans, jusqu'à 2013 donc, que, la croissance bien installée, leur déficit s'est réduit sensiblement. Leurs politiques économiques de soutiens étaient extrêmement dynamiques.

Sur la politique budgétaire, ils ont acté le quantitative easing pour aller plus loin dans le desserrement monétaire. Ils ont été très actifs en termes de baisse des taux, ils ont soutenu la croissance en essayant d'influer directement sur les marchés financiers en achetant des titres pour faire baisser les taux publics, puis privés, courts et longs. Du coup, cela a permis à la croissance de se consolider, avec un impact sur l'emploi et le marché du travail. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des laissés-pour-compte. Il y a des gens qui sont sortis du marché du travail, mais qui n'y reviennent plus. Il y a une baisse du taux de chômage, avec des gens qui ont été marginalisés.

En quoi les européens pourraient s'inspirer du cas des États-Unis pour améliorer la situation de la zone euro ?

Christine Rifflart : En essayant de consolider la croissance par des politiques qui continuent d'être accommodantes dans le cadre de la politique monétaire, et ne pas faire de politique de resserrement budgétaire trop forte, qui nuirait à la croissance.