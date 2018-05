Etats-Unis-Chine : si guerre commerciale il y a, l’affrontement sera digital et sanglant. Alibaba, Tencent et Baidu sont armés jusqu’aux dents.

Depuis le début de l’année, le géant chinois Tencent, déjà champion du monde des jeux vidéo, a doublé Facebook en terme de capitalisation boursière. Et sa croissance s’est encore accélérée au cours du premier trimestre. Avec près de 600 milliards de dollars en valeur boursière, Tencent fait parti des 5 plus grosses capitalisations du monde. Et si le chinois a doublé Facebook, il talonne désormais, Amazon, Apple, Google et Microsoft.

Ce phénomène n’a pas fait les grands titres de la presse mondiale. Pourtant assez discrètement certes, une poignée d’entreprises du digital sont devenues, en très peu de temps, aussi puissantes que les Gafam américaines.

Amazon, Apple, Microsoft, Google sont désormais challengées par des entreprises comme Alibaba, Tencent, Baidu qui font jeu égal en terme de performance avec leurs ainées.

Cette actualité est très importante parce qu‘elle porte en germe un nouvel équilibre du monde où l’occident n‘est pas sur de gagner.

1er point. Pour y voir clair, les Gafam représentent le groupe des sociétés américaines qui avoisinent les 1000 milliards de dollars chacune en capitalisation. Les Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft. Leur puissance a été acquise au cours des 14 dernières années, elles sont devenues incontournables, elles sont mondiales sans toujours payer leurs impôts là où elles travaillent. Elles imposent un nouveau modèle, et leur capacité financière leur permet d’investir tous les secteurs : on les retrouve dans la musique, les réseaux sociaux, l’automobile, et bientôt la santé. Ils contrôlent surtout ce qui fait le nerf de la guerre, les informations privées sur les personnes, les clients. La data. Elles ne sont pas sans rencontrer quelques problèmes liés justement à leur sur puissance. Elles sont toujours en limite de risque d’abus de pouvoir. Et quand l’une d’elle se laisse aller à utiliser des données personnelles à des fins politiques, elle a beau défendre sa bonne foi, expliquer qu‘elle a été abusée, le scandale est mondial. Du moins dans les démocraties occidentales. Ceci dit, le scandale n’arrêtera pas leur croissance.

2e point, le fait nouveau est qu’il existe en Chine l’équivalent de ces Gafam, qui ont acquis une puissance équivalente beaucoup plus rapidement. Alibaba, qui est un peu le Amazon chinois, Tencent, le roi de la messagerie, du jeu vidéo et maintenant de la musique. Et Baidu, c’est le champion des moteurs de recherche. Mais ces trois là sont sortis de leur spécialité et s’affrontent désormais sur des terrains aussi divers que la livraison de repas à domicile, le vélo en libre partage, le paiement mobile, sans oublier l'intelligence artificielle et le Big Data.

3e point, en matière d'internationalisation, les BAT chinois sont encore un cran derrière leurs rivaux américains, mais ils commencent à placer leurs pions sur l'échiquier mondial. Alibaba et Tencent sont arrivés en Europe prêts à tailler des croupières à Amazon ou à Netflix qui sont en Europe comme chez eux