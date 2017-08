Etats-Unis / Canada / Mexique : Pourquoi Trump veut-il la renégociation de l'ALENA ?

Atlantico : Les discussions relatives à la renégociation de l’Accord de Libre-Echange Nord-Américain se sont ouvertes le 16 août dernier. Un traité qualifié de désastre par Donald Trump. Quel bilan peut-on tirer du traité signé en 1994, du point de vue des 3 pays concernés ?

Frédéric Farah : Ce traité a été au moment de sa signature l’une des illustrations significatives de la période que certains ont qualifié de « mondialisation heureuse », période qui court selon nous de la fin de l’URSS en 1991 jusqu’aux premières contestations à l’égard de ce phénomène en 1999 à Seattle. Non pas que la mondialisation fut heureuse, mais fut vivace et peut l’être encore, la croyance que l’extension des principes du marché à l’échelle du monde serait profitable à tous. La promotion du libre échange comme jeu à somme positive, à même de réduire les écarts de développement entre les nations a connu de riches heures dans les années 1990.

L’ALENA, traité de libre échange entre le Mexique, les Etats Unis et le Canada devait donc en profiter aux trois indifféremment de leur poids économique. 24 ans après, ce temps euphorique apparait vraiment loin.

Le bilan de ce traité fait l’objet de débats extrêmement rugueux afin de savoir si ce traité valait la peine d’être signé. Dans les débats, ce sont souvent les rapports Mexique et Etats Unis qui dominent le devant de la scène. Pour les détracteurs du traité, la main d’œuvre peu qualifiée, l’agriculture mexicaine, les PME, les droits sociaux sont les grands perdants.

Le bilan pour les travailleurs américains n’est guère reluisant, surtout pour les catégories les plus vulnérables. Plus de 700 000 emplois perdus, qui s’accompagnent de salaires stagnants et une redistribution de la richesse du bas vers le haut. Les pertes se font sentir dans les Etats du Michigan, du Texas et de la Californie, qui concentrent une forte activité industrielle. Pire, le traité a servi de levier de pression sur les salariés américains pour qu’ils en rabattent sur leurs revendications salariales ou leurs droits sociaux. C’est le tristement célèbre chantage à la délocalisation. Ce traité a été le levier d’une puissance offensive anti syndicale.

Mais le cercle vicieux a été plus loin. Le Mexique, particulièrement dans l’agriculture et la petite entreprise a subi de lourdes pertes presque deux millions de destructions dans l’agriculture, amplifiant les mouvements migratoires vers les Etats Unis. Cette présence abondante de travailleurs peu qualifiés a exercé une pression à la baisse sur les salaires aux Etats Unis. Les PME américaines ont vu leur part sur le total des exportations vers le Mexique et le canada a baissé, elle est passée de 15à12% entre 1996 et 2012.

Néanmoins certains insistent pour rappeler les avantages du libre échange et particulièrement dans le secteur automobile américain qui a retrouvé de la compétitivité en délocalisant des lignes de production au Mexique ou encore pour ce dernier qui est devenu une porte d’entrée pour le marché américain attirant de la sorte des investisseurs étrangers. De la sorte, le Mexique s’est trouvé gagnant.