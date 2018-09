Etat d’urgence en Libye : pourquoi l’accord de Paris d’Emmanuel Macron est en train de prendre du plomb dans l’aile

Atlantico : La semaine passée, à l’occasion de son discours devant les ambassadeurs, Emmanuel Macron déclarait : "Notre rôle, pour notre sécurité et celle de la région, est de réussir à faire cheminer l'accord de Paris décidé en mai dernier", se référant notamment à la programmation d'élections dans le pays en décembre de cette année.

Une perspective qui semble pourtant s'éloigner suite à la décision du conseil présidentiel libyen de décréter l'État d'urgence pour Tripoli et sa périphérie ce dimanche 2 septembre, dans un contexte de tensions entre différentes milices. Quelles sont les causes de l'aggravation de la situation au cours de ces dernières semaines ?

Alain Rodier : Environ 400 prisonniers se sont échappés le dimanche 2 septembre de la prison d’Aïn Zara située au sud de Tripoli, la capitale libyenne. Les détenus auraient profité de combats entre différentes factions survenus aux abords du centre carcéral pour déclencher une émeute et s’enfuir profitant des désordres ainsi créés. Les gardes ont laissé faire pour "préserver les vies des prisonniers". Les détenus seraient soit d'anciens partisans de Mouammar Kadhafi, soit des prisonniers de droit commun.

Dans la foulée, l’état d’urgence a été décrété dans la région par le Gouvernement d’union nationale (GUN) pour tenter de ramener le calme et de rattraper les fuyards. Le problème réside dans le fait que le GUN, malgré l’appui international, ne contrôle pas la région de Tripoli qui est aux mains de milices armées diverses et variées dont il est difficile de faire la liste d’autant qu’un certain nombre proviennent de Misrata située plus à l’est. Globalement, il y a les "milices de quartiers" et celle de Tarhouna dite "septième brigade". Certaines dépendent du ministère de l’Intérieur, d’autres de celui de la Défense. Le paradoxe est que le GUN est aujourd’hui quasi le prisonnier des milices qui devraient être à ses ordres… La raison des heurts qui ont repris depuis une dizaine de jours est simplement la tentative de groupes (en particulier la "septième brigade" qui s'est volontairement placée hors du GUN, ses membres continuant toutefois à être payés par ce dernier ...) de contrôler de nouveaux "territoires" un peu comme le font les bandes mafieuses. En effet, plus un chef de guerre a la mainmise sur de l’espace, plus ses bénéfices financiers sont importants !

Sans vouloir être trop cruel avec le président Macron qui, au moins, tente de lancer des initiatives, il est utile de rappeler qu’en juillet 2017, il avait été à la base d’une rencontre entre Fayez al-Sarraj (le président du Conseil présidentiel et Premier ministre du Gouvernement d’union nationale) et le maréchal Haftar, commandant l’Armée nationale libyenne. Cela avait alors donné lieu à une séance photos mais les deux dirigeants étaient prestement revenus sur leurs engagements. De plus, le président Macron n’est pas vraiment le seul à la manœuvre ; les Italiens très concernés historiquement et géographiquement sont toujours très actifs.

Quel pronostic faire sur la possibilité de tenir les prochaines élections en décembre prochaine ? Quels seraient les risques découlant de l'annulation de cette perspective ?

Ce que l’on a l’habitude de qualifier de "communauté internationale" dans la presse mainstream mais qui, en réalité, correspond plus au monde occidental, a comme valeur centrale la "Démocratie". Concrètement, cela se traduit par la tenue d’élections régulières où un vote = une personne. La "communauté internationale" n’a de cesse d’exporter cette valeur - et bien d’autres -. Il est d’ailleurs légitime de poser la question : est-ce que cette volonté d’exporter des valeurs (décrétées "universelles" pour interdire toute contestation) n’est pas une sorte de nouveau colonialisme. Déjà à l'époque l’Europe devait apporter les "bienfaits de la civilisation" aux "peuplades défavorisées" d'outre-mer. C'était la mode du "sabre et du goupillon".

Paradoxalement, ceux qui se prétendent aujourd’hui les héritiers de l’anticolonialisme semblent être les partisans les plus virulents de cette expansion de la pensée occidentale, même si cela doit se faire par la force militaire ou grâce à des coups d’États fomentés avec l’aide de services spécialisés. Il a bien été question après la chute de l'URSS du "devoir d’ingérence".

Les populations, et surtout les responsables politiques qui sont visés par ces méthodes occidentales - bien souvent illégales au regard du Droit international - ont très bien compris la problématique "démocratique" et réagissent en conséquence : "vous voulez des élections, alors nous allons organiser cela et après, vous nous laisserez tranquille (pour être poli)".

C’est ce qui se passe en Libye où l’Occident - via Paris - , évidemment guidé uniquement par ses idées humanitaires qui avaient permis de faire tomber Kadhafi (certes un dictateur imprévisible), a demandé aux différentes parties de préparer des élections présidentielle et législatives pour le 10 décembre de cette année. Un texte a été rédigé mais, détail qui a son importance, ni Haftar ni Sarraj réunis le 25 juillet sous l’égide du président Macron à la Celle-Saint-Cloud ne l’ont signé. Ils n’ont fait que l’approuvé oralement et affirmé le présenter à leurs proches une fois rentrés en Libye.

Le problème réside dans le fait que les différentes parties n’ont au fond aucune intention de s’entendre, même suite à des élections "démocratiques" de toutes façons impossibles à organiser car Sarraj ne contrôle que la capitale - et encore, les derniers combats démontrent son impuissance - et le maréchal Haftar que l’Est du pays. De plus, à peine 50% des Libyens en âge de voter seraient inscrits sur des listes électorales sans parler de qui contrôlerait les bureaux de votes. Sans doute les chefs de guerre locaux!

À moins d’un miracle soudain et imprévisible, le maréchal Haftar n’obéira jamais au le gouvernement d’union nationale de Tripoli. De leur côté, les combattants touaregs, toubous et amazighs ne sont pas disposés à reconnaître une quelconque autorité centrale dans les années à venir. Ils ont gagné depuis 2011 une grande autonomie et n’ont pas l’intention de s’en défaire, rien de plus humain.

Les différents mouvements islamistes radicaux et les chefs de guerre locaux jaloux de leurs prérogatives viennent un peu plus compliquer l’équation.