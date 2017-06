L'Etat islamique en Irak, c'est fini : oui, mais ailleurs ?

Atlantico : Que sait on de la réalité du terrain ? Alors que les dernières positions syriennes de l'Etat Islamiques se concentrent dans des zones proches de la frontière irakienne, quels sont les risques de voir l'Etat Islamique resurgir en Irak ?

Alain Rodier : Effectivement, le Premier ministre irakien Haidar al-Abadi a annoncé la « fin de l’Etat islamique ». Mais il s’est empressé d’ajouter que « les combats étaient loin d’être terminés ». Il faut plutôt comprendre les propos de al-Abadi comme : "la fin de l'EI en tant qu'entité étatique".

En fait, c’est la prise des ruines de la Grande Mosquée Al-Nuri qui est extrêmement symbolique.

A savoir, que c’est là que le 4 juillet 2014, Abou Bakr al-Baghdadi, a prononcé son seul prêche en public appelant tous les musulmans à lui faire allégeance et à rejoindre le « califat » qui avait été officiellement proclamé le 29 juin précédent par le porte-parole du mouvement, al-Adnani.

Les rebelles de Daech ont fait exploser le minaret (Al-Hadba) de la mosquée (qui avait été achevé en 1172 AC) alors que les forces gouvernementales n’en n’étaient plus qu’à quelques centaines de mètres. Ils ont prétendu que c’était une frappe aérienne US qui avait détruit ce monument historique dans le but d’accentuer un peu plus le ressentiment des musulmans vis-à-vis des Américains (et plus généralement à l'égard des Occidentaux). Heureusement, cette action a pu être filmée depuis les lignes gouvernementales irakiennes. Ces films montrent à l’évidence que le minaret a été détruit par des charges explosives placées à l’intérieur du bâtiment. Ce style de destruction ne s’improvisant pas (il faut amener les charges nécessaires, les installer dans des endroits précis, mettre en place un système de mise à feu simultané, etc.), il est évident qu’elle avait été programmée depuis un certain temps. Toutefois, il a encore fallu une semaine aux assaillants pour franchir les derniers mètres pour parvenir au niveau de la mosquée, ce qui montre la lenteur de la progression en zone urbaine détruite, milieu qui est toujours favorable aux défenseurs.

Le porte-parole de l’armée irakienne affirme que « la bataille devrait s’achever dans les prochains jours ». Toutefois, il reste deux poches de résistance importantes dans lesquelles 100 000 civils seraient encore coincés. Bien sûr, le nombre de combattants de Daech n’est pas connu mais leur détermination semble être encore élevée. Pour les Américains, soit ils se rendent (j’ai quelques doutes sur cette option), soit ils se font tuer sur place en emmenant dans leur martyre un maximum d’adversaires et de civils…

Et quand bien même tous les quartiers seraient bouclés, il faudra ensuite passer la ville au peigne fin pour éviter que des activistes dissimulés dans les ruines et au milieu des rescapés ne mènent des actions offensives sur les arrières. A n’en pas doute, la bataille de Mossoul n’est pas encore terminée.