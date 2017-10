État islamique : au-delà du message audio supposé du « Calife », quelle stratégie pour se relancer après les défaites militaires ?

Atlantico : On a souvent l'impression que l'Etat Islamique aurait été décapité et vivrait ses dernières heures depuis la prise des derniers bastions irakiens et syriens par leurs adversaires. Pourtant ils restent encore actifs dans les faits, avec attentats et réorganisation. Quelle forme est en train de prendre l'Etat islamique aujourd'hui ? Avec quels modes opératoires ?

Alain Rodier : Il est totalement exact que Daech (l'Etat Islamique -EI-) en train de perdre son implantation territoriale qu’il avait établi en 2014-2015 située à cheval sur la Syrie et l’Irak. Le pseudo « Etat » islamique a vécu. Cela veut dire que ce mouvement salafiste ne gère plus des espaces géographiques et des populations avec une « administration » qui réglait la vie de ses ouailles avec une méthode bureaucratique à la soviétique. Point fondamental, Daech va perdre des sources de revenus importantes dont les ressources pétrolières, les impôts et différentes taxes qu’il prélevait régulièrement.

Mais cela ne signifie en aucun cas que Daech est vaincu. En fait, à l’image du prophète Mahomet qui avait dû fuir la Mecque pour se réfugier à Médine, il s’agit d’un « retour au désert » qui se traduit par une plongée dans la clandestinité et la poursuite d’une guerre asymétrique. Pour ce qui concerne ses finances, il va devoir plus faire appel aux revenus de ses différents trafics criminels.

D'origine irakienne, l'organisation de l'Etat islamique s'est internationalisée depuis sa fondation. Quel est son champ d'action aujourd'hui et où risque-t-on de le revoir revenir en force tout particulièrement dans les années à venir ?

Tout d’abord, en Syrie et en Irak, Daech va mener des opérations de guérilla qui vont perdurer dans le temps. En effet, ni Damas ni Bagdad n’ont les moyens humains et matériels pour tenir totalement le terrain. Seules les grandes villes et les zones stratégiques seront placées sous étroite surveillance - ce qui n’empêchera pas le déclenchement d’attentats spectaculaires comme c’est déjà souvent le cas -. Daech est toujours en mesure de mener des actions offensives de type hit and run un peu comme sa branche égyptienne le fait déjà dans le Sinaï. Il est encore capable de mettre en oeuvre des armements lourds en Syrie et des missiles anti-chars sur les deux fronts. Un fait inquiétant: il semble être mieux doté en armements anti-aériens comme des missiles sol-air à courte portée.

Les populations, en particulier rurales vont être prises entre le marteau et l’enclume : d’un côté les forces gouvernementales qui ne pourront les protéger en permanence et qui seront promptes à dénoncer d’éventuelles "complicités" avec les "terroristes", de l’autre les hommes de Daech qui feront régner la terreur vers ceux qui refusent de respecter la charia et de collaborer avec eux. Pour reprendre un exemple historique récent, la Syrie et l’Irak se retrouvent un peu dans l’état où était l’Algérie au début des années 1990 durant les "années noires". Les victimes - surtout civiles - vont continuer à se compter par milliers.