​Et la vraie croissance revint en France... mais pas en raison de la politique économique de François Hollande : voilà comment comprendre ce qui se passe vraiment

Atlantico : ce lundi 2 janvier, l'institut Markit indiquait que "l’activité du secteur manufacturier français enregistre, en décembre, sa plus forte croissance depuis mai 2011". Désormais, et après de nombreuses années de contraction, le secteur industriel français serait à nouveau en expansion. Ce résultat est-il à porter au crédit des actions menées par François Hollande depuis le début de son mandat ?

Nicolas Goetzmann : en cette fin de mandat, François Hollande tente autant qu'il le peut de revendiquer la paternité de l'amélioration de la conjoncture qui prend forme. Pourtant, et le cas de l'indice Markit en est le parfait exemple, il existe un gros problème dans cette "version" présidentielle. Et celle-ci est révélée par deux facteurs. Le premier est que le constat de l'amélioration de l'activité manufacturière française n'arrive pas seul, il est une composante de l'amélioration du contexte général au sein de la zone euro, comme l'indique l'institut Markit :

"Le 4ème trimestre 2016 se termine sur une note positive pour le secteur manufacturier de la zone euro.

Se redressant de 53.7 en novembre à 54.9, l’Indice désaisonnalisé PMI® final Markit pour l’Industrie Manufacturière de l’Eurozone atteint son plus haut niveau depuis avril 2011 et reste conforme à sa dernière estimation flash."

Évidemment, ce ne sont pas les réformes mises en place par François Hollande qui irradient sur l'ensemble de la zone euro et qui permettent une amélioration générale de la situation du continent. Il serait véritablement absurde de penser que le CICE ou la loi El Khomri puissent provoquer un retournement de la conjoncture continentale européenne. Ce sont d'autres facteurs qui sont à l'œuvre. De plus, la France affiche encore un résultat inférieur à la moyenne européenne (53.5 en France contre 54.9 dans la zone euro), ce qui montre plutôt une contreperformance des actions politiques françaises par rapport aux partenaires européens. Ce qui vient valider de façon évidente le fait que la France ne fait que profiter d'un contexte dont elle n'est pas à l'origine.

Le second facteur est également pointé par l'institut Markit :

"L’accélération de la croissance récemment observée dans le secteur manufacturier français se poursuit en décembre (…) Reflétant une conjoncture plus favorable à la demande ".

Or, et François Hollande l'a déclaré à maintes reprises, la politique du gouvernement est une politique de l'offre ; entre les lois Macron, El Khomri, le pacte de responsabilité etc… A l'inverse, le facteur porteur du renouveau manufacturier européen, souligné ici, est une "demande" plus favorable. Non pas l'offre, mais la demande. Du point de vue des arguments, la rhétorique présidentielle n'est donc tout simplement pas crédible.

Dans quelle mesure les effets du CICE, c’est-à-dire de la baisse des charges des entreprises, ont-elles pu, au moins, contribuer à ce résultat ? Plus largement, quels sont alors les réels facteurs à l'œuvre ?

Les politiques de baisses de charges sont présentées comme étant des mesures favorisant la "compétitivité" des entreprises, mais dans le contexte actuel, c'est un autre effet qui est produit. Ce que les entreprises économisent au titre des charges est transformé en marges, et non en baisses de prix des produits et des services, comme le prétend l'objectif politique d'affichage, celui de la "compétitivité". Ces nouvelles marges ne servent pas plus à investir, comme a pu l'indiquer le rapport réalisé par France Stratégie à la rentrée 2016. Ce n'est donc pas une politique de "compétitivité" mais une politique permettant aux entreprises de redresser leurs marges. De plus, si l'on veut se poser la question de la compétitivité au cours de ces derniers mois, il faut relativiser l'effet de la baisse des charges du CICE, soit 6 points économisés sur les charges patronales, donc sur le seul coût du travail, dans le prix final du produit. Ce qui est à comparer avec l'effet produit par la baisse de l'euro au cours de ces derniers mois. L'Euro était à 1.13 $ à la mi-août, il est aujourd'hui inférieur à 1.05$, soit une baisse de 7%. Et, depuis avril 2014, cette baisse de l'euro atteint 25%. La comparaison entre ces deux mouvements n'a pratiquement aucun sens.