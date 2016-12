Et voilà combien vous allez vraiment prendre de poids pendant ces fêtes de fin d'année

Apéritifs, foie gras, saumon fumée, huitres, pintade, légumes, fromages, desserts, chocolats, digestifs… Voilà une bonne chose de faite pour ceux qui ont fêté copieusement le 24 décembre au soir ou une alléchante promesse pour ceux qui réservent le repas familial pour le 25 décembre. En attendant de récidiver pour le réveillon de la nouvelle année, il convient de faire un petit bilan diététique sur ce repas de Noël aussi attendu que redouté par les anxieux des kilos en plus (ou en trop). C'est donc chaque année la même rengaine.

Au Royaume-Uni, le Guardian s'amuse d'ailleurs sur les manchettes annuelles des tabloïds britanniques qui prédisent à leur concitoyen à repas à 6000 calories ! Soit 11 big mac ou un kilo de chips ou encore 3 bonnes barquettes de beurre. De quoi créer la panique outre-Manche.

A LIRE AUSSI - Au secours, ma dinde a brûlé ! Petits conseils pour rattraper les catastrophes de préparation de dîners de Noël

Mais si le chiffre est énorme, la comparaison est fallacieuse puisque le repas de Noël, s'il est souvent riche en sucres et en gras, est surtout généralement plus équilibré qu'un kilo de beurre. D'ailleurs, tous les Britanniques avalent-ils le même repas ? Rien n'est moins sûr. On peut toujours se rassurer en lisant une "étude" réalisée en 2013 par Lifesum, une application mobile qui aide à perdre des calories : cocorico ! Le "typical french Christmas dinner" est le plus sain d'Europe ! A condition d'aimer les huîtres, de ne pas se soucier du gavage des canards et d'avoir une partie de sa famille en Provence. En effet, le repas typiquement français implique forcément des huitres, du foie gras, de la dinde (sans la peau), des haricots et courgettes et les fameux "13 desserts", tradition provençale, que les Français s'évertuent pour la plupart, à remplacer par une bûche glacée qui détruit toute idée de repas sain.

Difficile donc de savoir ce que représente le repas de Noël en termes de calories. Une chose est sûre : on mange bien davantage et surtout, on boit généralement plus. Car l'alcool n'a rien à envier, en termes de sucres, au père Noël en chocolat, ingurgité à la hâte par les enfants. Plusieurs études, toutes anglo-saxonnes, se sont intéressées à la prise de poids pendant les fêtes. Et s'il est impossible de prédire le chiffre qui apparaitra sur la balance, elles soulignent toutes qu'il sera de toute façon plus élevé (entre quelques centaines de grammes, jusqu'à 3 kilos). En moyenne, ce sera plutôt un tout petit kilo, voire moins. Rien d'insurmontable. Le site belge Le Soir table ainsi pour 3500 calories avec un repas plutôt classique et complet à base de saumon, champagne, dinde, purée de pommes de terre, vin et bûche de Noël. Ouf !



Flickr@Pete comedy_nose

La mauvaise nouvelle arrive… Une étude britannique souligne que les kilos hivernaux sont terriblement difficiles à perdre. En fait, les sujets étudiés n'avaient pas perdu de poids près de 8 mois plus tard.