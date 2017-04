Et voici comment Fillonix le Gaulois gagna la bataille de Gergovie !

Chez les juppéistes on dit qu'il a mangé un sanglier cuit dans du Saint Nectaire. Jusqu'à s'en faire péter la panse… Et qu'il a arrosé tout ça avec des litres d'hydromel. Mais peut-on faire confiance aux juppéistes?

Ces gens-là sont pétris de rancœur et de ressentiment. Des jaloux et des envieux ! Nous on est pas comme ça. Et on prend tout ce qui vient de Fillonix au sérieux et avec empathie. Car il tient sa légitimité des Aulerci Gemonani qui peuplèrent jadis la Sarthe.

Cette tribu-là n'est certes pas très connue. Et alors ? Tout le monde ne peut quand même pas être Arverne ! Les Aulerci Gemonani sont des gens très bien.

Bon chic, bon genre. Sinon croyez-vous qu'une noble fille d'Ithaque nommée Pénélope aurait épousé l'un d'entre eux ? Pour quelques jours, Fillonix l'a quittée le temps d'unifier les tribus gauloises.

Pour cela il s'est rendu à Nomossos, plus tard baptisée Avernis et maintenant Clermont-Ferrand. Et là devant plus de 3000 Arvernes enthousiastes il lança un appel qui les chauffa à blanc. "Ici il y a quelques siècles à Gergovie, un rebelle du nom de Vercingetorix infligea une défaite cuisante au favori des sondages". Pauvre César… Fillonix n'avait certainement pas mangé et bu ce qu'insinuent les juppéistes. Mais du lion c'est sûr…

De toute façon la campagne des présidentielles se déroule tout entière sous le signe de la Gaule. C'est bien Sarkozy qui, le premier, avait parlé de "nos ancêtres les Gaulois" ! Puis, galvanisés par l'appel de Gergovie les trois bardes de Fillonix ont violemment flingué Marine Le Pen. Nathalie Kosciusko-Morizet, Xavier Bertrand et Christian Estrosi (au fait ce n'est pas lui qui a fait des mamours à César ?) ont fait savoir qu'avec la présidente du FN "ce serait le village d'Asterix mais sans la potion magique".

On arrive à comprendre que de cette potion-là Fillonix le Gaulois en a des cuves et des cuves. J'en étais là quand ma gamine qui m'avait entendu parler de Gergovie m'a interrompu. "Papa je suis allé sur internet et ils disent qu'après Gergovie il y a eu un machin du nom d'Alésia". J'ai immédiatement bâillonné la sale gosse.