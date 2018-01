Et les trois événements sportifs et géopolitiques les plus importants de 2018 sont...

Trois événements sportifs internationaux majeurs jalonneront l’année 2018 : les Jeux Olympiques d’hiver en Corée, les Jeux du Commonwealth en Australie et le Mondial de football en Russie. Chacun d’eux cristallise une crise géopolitique : les Jeux se dérouleront à quelques kilomètres de la Corée du Nord ; le Mondial sera organisé par un pays sous sanctions, quant aux Jeux du Commonwealth, ils mettront en avant le Royaume-Uni en plein Brexit. La portée diplomatique, économique et culturelle des grands événements sportifs internationaux est évidente : ils servent de caisse de résonnance et d’arène aux rivalités géopolitiques.

C’est que sport est bien plus que du sport : c’est de la politique, de l’économie, de la diplomatie… et beaucoup de communication !

Des Jeux d’hiver à l’ombre de la menace nord-coréenne

La XXIIIème édition des Jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver aura lieu du 9 au 25 février à 80 kilomètres de la Corée du Nord.

Le premier enjeu sera l’attitude de Kim Jong-Un. Utilisera-t-il l’événement pour exercer une nouvelle pression sur la région ? Ou bien mettra-t-il à profit la participation de ses propres athlètes pour tenter de se réinsérer partiellement dans la communauté internationale ? Depuis le début de la présidence Trump, le régime de Kim Jon-Un a donné un nouvel élan à la course aux armements dans la région. Il procède à une série de tests nucélaires et étend de plus en plus le rayon d’action de ses missiles menaçant le Japon et les Etats-Unis. Le premier objectif de la Corée du Sud sera de présenter le visage serein d’une compétition dont la sécurité est assurée.

En outre, ces Jeux Olympiques seront l’occasion, pour le pays-hôte d’une opération de nation branding. Le pays avait utilisé les Jeux Olympiques d’été de Séoul en 1988 pour manifester sa prospérité. Aujourd’hui, l’image de la Corée du Sud a besoin d’être infléchie : elle doit cesser d’être synonyme de prolifération nucléaire et souligner son softpower technologique et culturel. En effet, la Corée du Sud inonde le monde de ses technologies numériques et nourrit une grande partie de l’Asie de ses chansons, de ses séries et de son cinéma. C’est le sens du slogan des Jeux 2018 : « Passion. Connected ».

Les Jeux du Commonwealth : le Royaume-Uni au défi du Brexit

Du 4 au 15 avril, en Australie, se déroulera la 21ème édition des Jeux du Commonwealth.. Cette compétition réunit les 53 nations du Commonwealth britannique tous les quatre ans. Elle maintient, sur le plan sportif et symbolique, le lien avec la couronne britannique. En particulier, la tradition veut qu’une course en relai parte de Buckingham Palace vers le lieu des Jeux, portant un message du monarque britannique à la cérémonie d’ouverture des Jeux.

La signification politique de cette compétition tient d’abord à son audience : 1,5 million de téléspectateurs en moyenne sont attendus pour l’édition 2018. De plus, 70 pays y participeront, issus de tous les continents.