Et si tout ce que vous savez sur le petit-déjeuner était faux ?

Atlantico : Une multitude d'études qualifient le petit déjeuner comme "le repas le plus important de la journée" (voir ici et ici par exemple). L'importance donnée au petit déjeuner ne relève-t-elle pas plus du mythe que de la réalité ? Si oui, pourquoi ?

Patrick Tounian : Effectivement, non, "le petit déjeuner n'est pas le repas le plus important de la journée". Pour comprendre comment s'est forgé ce mythe, il faut se pencher sur l'histoire de cette fameuse collation matinale.

Le petit déjeuner tel qu’on le conçoit aujourd’hui est un repas relativement récent, qui est né au cours du 19ème siècle. A cette époque, les ouvriers, qui travaillaient dans des conditions difficiles, se soulaient dès le matin avant d'aller travailler pour se donner du courage, ce qui, on l'imagine bien, posait problème à leur patron.

Afin d'amortir les effets de l'alcool, les dirigeants de l’époque ont décidé d’introduire des produits laitiers et du café au petit-déjeuner.

A ce phénomène sont venues s'ajouter les inventions et les recommandations médicales du chirurgien américain John Harvey Kellogg (1852-1943), père des corn flakes (les flocons d'avoine), du beurre de cacahuète et fondateur de la Kellogg Company, qu'il dirigea avec son frère Will. Ses compétences mercantiles, légitimées par son rôle de médecin, imposèrent alors les céréales comme l'une des composantes nutritionnelles majeures du petit déjeuner, et l'idée que le petit déjeuner était "le repas le plus important de la journée", le tout à l'aide d'arguments médicaux plutôt fallacieux (John Harvey Kellogg, fervent défenseur de l’abstinence sexuelle, expliquait que la consommation de flocons d'avoine faisait baisser la libido) et d'études scientifiques produites par les industriels spécialisés dans... la production de céréales (Quaker Oats).

D'autres études, produites par des experts indépendants (voir ici , ici et ici ) démontrent absolument tout et son contraire sur les effets du petit déjeuner sur la santé. Qu'en est-il selon vous ?

Si même les études d'experts indépendants disent effectivement tout et son contraire sur les bienfaits du petit déjeuner sur la santé, c'est parce que le lien statistique établi entre le fait d'être obèse (donc potentiellement victime de diabète, d'hypertension artérielle, de complications respiratoires et cardiovasculaires) et celui de sauter le petit déjeuner a la plupart du temps été mal interprété.

En effet, si les obèses prennent moins souvent de petit déjeuner, c'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas faim le matin : leur corps oxydent beaucoup plus de graisses en fin de nuit, ce qui aboutit à la production de corps cétoniques qui inhibent l'appétit. C'est donc parce que les sujets sont obèses qu'ils sautent le petit déjeuner, et non l'inverse. On ne risque donc pas de devenir obèse si on a l'habitude de sauter le petit déjeuner, pas plus que cela augmentera nos chances de souffrir de diabète, d'hypertension artérielle, de complications respiratoires et cardiovasculaires.