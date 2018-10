Et la prochaine étape sera quoi ? Pourquoi la culture de l’insulte qui s’installe en France n’augure rien de bon

Atlantico : De la révélation par le Parisien d'une vidéo montrant des jeunes du quartier de de Boullereaux (Champigny-sur-Marne dans le Val-de-Marne), à la vidéo de la perquisition de Jean Luc Mélenchon tout en passant par les mots du leader religieux américain Louis Farrakhan, qui compare les juifs à des termites, comment expliquer une situation ou nos sociétés semblent basculer vers une forme de culture de l'insulte ?

Guillaume Bigot : Quoique l’on pense du dérapage de Jean-Luc Mélenchon et de ses idées, il n’a rien à voir avec cette montée de la haine raciale dans notre pays.

Certes, je vous l’accorde, sa perte de sang-froid révèle quelque chose de cette électricité que l’on sent omniprésente dans l’air.

Le coup de gueule de Mélenchon révèle un climat lourdement chargé.

Disons que ces signaux faibles (Mélenchon qui pète les plombs ou Benalla qui va casser du manifestant) nous éclairent sur un risque d’ensauvagement de toute la société française.

Il n’en reste pas moins qu’il n’est pas honnête de mêler dans un même opprobre le coup de sang du leader de la France insoumise et l’expression d’une haine antisémite et anti-blanche décomplexée.

Le rap ignoble de Nick Conrad a récemment mis des rimes (pauvres mais édifiantes) sur l’état d’esprit d’un Farrakhan qui est aussi celui des jeunes de Champigny qui narguent la police.

Tout ceci illustre le nouvel antisémitisme d’un siècle né avec les attentats du 11 septembre : la haine pure des Occidentaux.

Les Juifs, pour partie sémites, pour partir européens (et même africains, cf. les falashas) sont, hélas, plus habitués que d’autres à jouer le rôle de boucs émissaires. Concentrant toute la souffrance individuelle ou collective, accumulée au sein d’une société, le bouc émissaire (le plus innocent et le plus dominant possible) est désigné pour être immolé, massacré voire génocidé.

Est-ce qu’une pulsion de ce type anime, plus ou moins consciemment, un Dieudonné, un Farrakhan et leurs émules ? C’est indéniable, il suffit de les écouter attentivement. Cette pseudo idéologie catalyse le souvenir des crimes d’hier (au premier chef la traite négrière) et les frustrations d’aujourd’hui pour reporter la haine des petits caïds des banlieues sur un mauvais objet : tantôt le juif, tantôt ce super juif post moderne qu’est le blanc.

Ce climat de racisme inversé n’est pas propre à la France. Il pollue les relations d’une partie des hispaniques et des afro-américains avec leurs concitoyens américains par exemple.

La culture des gangs qui a traversé l’Atlantique dans les années 80 a importé cette haine chez nous.

La culture des gangs s’est recombinée avec un discours tiers-mondiste (cf. les vociférations contre le néo-colonialisme de la France sur le continent) ainsi que la réaffirmation d’une pseudo identité panafricaine basée sur la fierté raciale et la concurrence victimaire entre esclavagisme, colonialisme d’un côté et extermination des juifs européens de l’autre. Dieudonné est le barde de cette nouvelle barbarie : ré-ouvrir les plaies du passé pour armer le bras vengeur d’une jeunesse soi-disant exclue, manipulée (la théorie du complot), reléguée (alors que des milliards sont déversés en pure perte dans certains quartiers).