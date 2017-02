Et pendant ce temps-là François Hollande courtisait les francs-maçons : mais quels sont les candidats préférés des loges ?

Emmanuel Pierrat : Il faut tout d'abord signaler que c'est la première fois qu'un chef de l'Etat en activité se rend dans une loge maçonnique. Il se permet de le faire parce qu'il ne se représente pas. C'est un risque politique de s'afficher officiellement dans une obédience maçonnique. Les candidats sont régulièrement invités à plancher au sein d'une loge. De plus, cette année, nous célébrons les 300 ans de la franc-maçonnerie qui est née en Angleterre et qui s'est étendue à la France par la suite. La France à une histoire complexe avec la franc-maçonnerie.

Emmanuel Pierrat à récemment publié "Les françs-maçons et le pouvoir" aux éditions First.

Il y avait un hommage à rendre. C'était le thème de son discours aujourd'hui.

Quel est leur influence et leur rôle dans cette campagne ? Pourquoi est-elle moins présente que pour celle de 2012 par exemple ?

Depuis sa naissance, la franc-maçonnerie a eu des contacts très proches avec le pouvoir. Dès la monarchie, Louis XV a été initié. On compte deux périodes de répression à la Restauration et sous le régime de Vichy. Pétain a chassé, arrêté et fusillé les francs-maçons. Mise à part ces deux périodes, la franc-maçonnerie a fait couple avec le pouvoir, principalement républicain et même durant le pouvoir de Napoléon Bonaparte. La troisième République était la République des francs-maçons. Les loges sont un lieu de réflexion, de proposition pour le pouvoir. C'est un laboratoire d'inventions sociales et politiques comme les lois sur la crémation, les cimetières publics non religieux comme par exemple le Père Lachaise et Montmartre. Les francs-maçons ont porté l'instruction publique obligatoire pour les filles et pour les garçons par le frère Jules Ferry. La franc-maçonnerie, c'est aussi la loi de 1905 sur la séparation de l'Eglise et de l'Etat. C'est le décret Crémieux pour que les juifs deviennent des citoyens français. Les francs-maçons ont lutté pour l'instauration du Code du Travail, la sécurité sociale, que les femmes puissent avoir le droit de disposer de leur corps, pour la création des plannings familiaux, l'accouchement sans douleurs. C'est aussi avec les francs-maçons que Simone Veil a pu présenter sa loi sur l'avortement. Il y a un vrai héritage qui se poursuit avec le droit à mourir dans la dignité. François Hollande est venu rendre hommage à cet héritage dans les 300 ans que célèbre la franc-maçonnerie.

Par rapport à la présidentielle, il est vrai que la franc-maçonnerie est moins impliquée cette année. C'est un débat de savoir s'il faut ouvrir les tribunes aux candidats qui se déroulent au sein des loges. Le nouveau grand maître, Christophe Habas est moins porté sur la politique même s'il se dit clairement de gauche. Toutefois, Nathalie Kosciusko-Morizet est venue lors de la campagne pour la primaire de la droite. De nombreux ministres et députés sont venus eux-aussi dans les locaux du Grand Orient. Ces rencontres sont moins organisées, moins structurées qu'il y a cinq ans ou lors des précédentes élections. Les candidats sont très demandeurs pour venir expliquer leur projet aux frères ou bien le tester. La franc-maçonnerie compte 300.000 initiés et 170.000 actifs dans une couche de population qui est à bac+5. Il y a aussi une fraternelle parlementaire avec des élus, une centaine issue de l'Assemblée Nationale, du Sénat ou du Conseil Economique Sociale et Environnemental. C'est une force de proposition qui n'influence pas pour autant ou complote d'une certaine façon, tout comme l'église catholique ou d'autres courants idéologiques.