Et pendant ce temps là, l'Allemagne investit sur sa stabilité politique en apaisant les tensions de son marché du logement

Atlantico : La chancelière Angela Merkel a annoncé qu'elle comptait lancer la construction de 1,5 millions de logement lors de son prochain mandat. En quoi et pourquoi est-ce que la question du prix et du nombre de loyers disponibles est-elle devenue critique depuis quelques temps en Allemagne ?

Guillaume Duval : Pour commencer, il faut bien prendre en compte que par rapport au débat français qu'il s'agit d'un sujet relativement nouveau en Allemagne. Pendant 20 ans, alors que les prix de l'immobilier étaient multipliés par 2,5 en France, ils n'avaient quasiment pas bougé outre-Rhin. Depuis 4 ans, les prix ont cependant commencé à monter assez vite dans la plupart des grandes villes, et ce changement suscite un débat public assez vif en Allemagne. C'est lié d'une part à un retour d'une hausse de la population allemande de part l'immigration et les réfugiés.

C'était cependant un mouvement antérieur à la grande vague de réfugiés de 2015-2016. D'autre part, c'est aussi lié à la politique monétaire de la BCE : les taux d'intérêt sont très bas pour l'économie allemande, ce qui pousse évidemment les gens à s'endetter, à acheter, et donc revivifie le marché du logement et pousse les prix à la hausse.

Ce double mouvement est à l'origine de la hausse rapide des prix dans la plupart des grandes villes. Ces prix restent malgré tout très inférieurs aux prix français, mais la dynamique est là et inquiète beaucoup les Allemands qui n'avaient pas du tout l'habitude de ce processus de hausse des prix. C'est dans ce contexte que la chancelière a fait cette annonce parce que c'est devenu une des questions centrales du débat public allemand.

Les fortes inégalités salariales allemandes étaient compensées jusqu'à récemment par une offre immobilère et locative relativement abordable. Cette question du logement est-elle le talon d'Achille du modèle social allemand ?

La stabilité des prix a en effet été jusque-là un avantage comparatif énorme pour l'économie allemande. La principale explication de l'avantage compétitif s'explique ainsi : quand on a pas d'enfant à nourrir et que les prix du logement ne bougent pas, c'est beaucoup plus facile d'accepter une austérité salariale prolongée que quand on a beaucoup d'enfants et que les prix sont trop haut comme en France.

L'immobilier fut donc une des raisons principales pour justifier l'acceptation de la stabilité des salaires. Si cela change durablement, cela peut avoir des conséquences économiques sur l'ensemble de la zone euro, en étant un moteur important de hausse des salaires et donc d'un déblocage de l'inflation en Allemagne et par ce biais-là d'un certain rééquilibrage des économies dans la zone euro. Aujourd'hui tout le monde est d'accord pour avoir 2% d'inflation en Europe, mais on n'y arrive pas du fait de l'inflation très faible allemande. Il faudrait, compte tenu des déséquilibres, qu'il y ait 0 ou 1% d'inflation en Italie, mais pour avoir 2% en Europe, il faudrait 3 ou 4% en Allemagne et pour l'instant on y arrive pas. La dynamique du logement allemand pourrait changer beaucoup de choses.