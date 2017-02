Et si le Parti socialiste et Les Républicains disparaissaient ?

Qui n’a pas osé imaginer un jour, secrètement, que le PS, ou LR-UDI, disparaissait ? Vous n’avez alors sans doute pas osé en parler autour de vous afin de ne pas passer pour un doux dingue. Vous aviez raison, je l’ai vérifié pour vous. Mais dans le contexte abracadabrantesque actuel, la question devient sérieuse. PS saigné par Emmanuel Macron et LR surendettés au bord de l’explosion. Nous pourrions même imaginer que la question ne se pose plus pour l’un OU l’autre, mais pour l’un ET l’autre. Même si ça ressemble encore à de la science fiction, ne nous privons pas du plaisir de rêver un peu.

Les planètes ont l’air bien alignées pour soulager opportunément notre joli pays de ces parasites dont je rappelle la définition scientifique : petits êtres vivants qui vivent ou se développent au sein d'un organisme hôte – NDLA : contribuables - pour survivre : ils s'y nourrissent et s'y reproduisent, ce qui peut créer des troubles plus ou moins graves chez leur hôte. Pour être juste, je rappelle qu’ils ont aussi leur utilité : parfois, les parasites sont profitables également pour l'organisme parasité : on parle alors de symbiose – NDLA : simplification administrative.Si l’enjeu d’une démocratie heureuse, c’est la symbiose, nous sommes hélas plus proches d’une nécrose.

La confiance des citoyens dans leur personnel politique - essentiellement PS etLR-UDI –n’est-ilpas actuellementau plus bas historique ? Il frôle ces grands fonds depuis tant d’années qu’on ne sait plus très bien si les politiques ont vraiment inspiré confiance un jouraux électeurs. Et pourtant, ils sont gras et bien dodus, dorlotés au chaud dans les palais de la République. Déjà sous Coluche que j’écoutais petit avec gourmandise, la France riait de leurs égarements, de leur manque de dignité et de toutes leurs affaires. C’était de l’humour. Mais sous le rire pointait déjà l’envie collective du coup de balais – avec un usage plus ou moins brutal du manche selon les sensibilités. La sagesse nous en a retenus à raison. La violence n’est jamais la solution.

Mais que s’est-il passé depuis ? La fraude a été partiellement légalisée avec les autoamnisties et diverses lois de financement de la vie politique, le système s’est verrouillé sur lui-même, engoncé dans une carapace qui ferait passer un escadron de CRS pour le Lac des Cygnes. Sauf quela crainte du retour des piques n’est jamais loin lorsque la marmite France commence à bouillir sur le feu des excès de corruption. Défiant tous les principes de l’éthique, les autoamnisties sont alorsvenues effacer d’un coup de chiffon ce qui n’était, aux yeux de leurs auteurs, que de misérables broutilles. L’un des premierscas d’autoamnistie remonte au 26 octobre 1795.A l’époque, les députés – essentiellement les Montagnards, la gauche de l’époque tendance frondeurs bas du front - qui avaient un peu trop massacré d’opposants politiques se sont mutuellement pardonnés en essuyant discrètement sur leur paletot le sang des dizaines de milliers de victimes qui leur restait sur les mains. Le peuple sortait de la Terreur, il n’a pas osé hausser le ton.