Et si on rattachait la Catalogne à la France ?

Inspirons nous du roi Ubu d'Alfred Jarry ("l'histoire se passe en Pologne, c'est-à-dire nulle part"). L'histoire se passe en Catalogne c’est-à-dire quelque part. Rajoy menace. Puigdemont le défie. L'un destitue l'autre. L'autre l'envoie balader…

Des querelles de bac à sable! C'est mon râteau à moi… Non il est à moi…Grotesque et enfantin. Combien de temps allons-nous supporter sous notre nez ces disputes entre Castillans, Andalous, Asturiens et Catalans ? Le moment est venu d'agir!

A nous d'entamer et de mener à bien le processus de réunification de la Catalogne du Sud et de la Catalogne du Nord (capitale Perpignan).

C'est légitime, nécessaire et salutaire. Des dizaines de milliers de Français ont acquis des résidences sur la Costa Brava, en Catalogne du Sud. Nombre d'entre eux, retraités pour la plupart, y résident en permanence. Certains viennent là-bas seulement pour les vacances d'été.

Ils lanceront, c'est sûr, un vibrant appel à Macron: "Monsieur le président sauvez nous de la frénésie indépendantiste catalane et d'une invasion espagnole". Comment le chef de l'Etat pourrait-il rester insensible à cette pathétique démarche. Et nos armées –un régiment suffira- ne feront qu'une bouchée des Mossos d'Esquadra qui se débanderont vite fait.

Ainsi naitra une région française appelée la Grande Catalogne. Le département des Pyrénées Orientales, avec ses malheureux quelques centaines de milliers d'habitants, cessera d'être un ilot étriqué et perdu. Dans un premier temps cette belle région aura deux capitales. En alternance : un an Perpignan, l'autre année Barcelone. Une fois passés ces balbutiements ce sera uniquement Perpignan!

Mais l'Espagne? Mais Rajoy ? Il se dit que le Premier ministre espagnol a l'intention de dénoncer le traité des Pyrénées de 1659. Ce traité a arraché, car nous étions les plus forts, la Catalogne du Nord à la couronne d'Espagne pour la rattacher à la couronne française. La France se rit des gesticulations éventuelles de Rajoy. Nous étions les plus forts en 1659. Nous sommes les plus forts en 2017. Emmanuel Ier a bien des points communs avec Louis XIV.