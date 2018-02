Et si on obligeait les profs à habiter dans le 93? Une idée géniale de la non moins géniale Aurore Bergé !

A star is born ou plutôt –soyons raisonnables- une humoriste est née ! Elle s'appelle Aurore Bergé, députée LREM de St Quentin en Yvelines. Et elle a rédigé un rapport parlementaire hilarant sur les maux dont souffrent nos écoles.

Avec Aurore le jour se lève enfin sur nos collèges et lycées qui vont, grâce à elle, passer de l'ombre à la lumière. Son texte est tout entier inspiré par Alphonse Allais auteur de la très célèbre formule : "Il faut construire les villes à la campagne car l'air y est plus pur"!

Et à lire le rapport y'a pas photo : Aurore pulvérise Alphonse.

Nous allons la citer longuement car chacune de ses phrases est une perle contenue dans une huitre de la dimension d'un sous-marin. Elle s'inquiète d'un "écart sociologique croissant" entre les élèves et les enseignants. "Quand ils sont affectés dans des quartiers difficiles les enseignants n'en sont le plus souvent pas originaires, ils n'en connaissent pas les spécificités et vivent de moins en moins là où ils enseignent".

Vous n'êtes pas convaincus qu'Aurore Bergé surclasse, et de loin, Alphonse Allais ? Alors poursuivons. "Il serait certainement utile aux enseignants qui arrivent en poste de connaître la sociologie du quartier dans lequel s'implante l'établissement…" Autre observation de la talentueuse parlementaire : "Les profs usent d'un vocabulaire involontairement opaque mal compris des élèves". Dernière perle, himalayesque celle-là : elle demande aux enseignants d'éviter dans les bulletins les remarques "désobligeantes voir stigmatisantes sur le long terme pour l'élève et son orientation."

Ce rapport a été remis à M. Blanquer ministre de l'Education Nationale. Il va certainement prendre son temps pour l'étudier. Mais il y a urgence car le feu est dans la maison. Nous, nous avons déjà des réponses toutes prêtes. Les voici. Et nous voulons croire que sans elles il n'y a pas de salut pour une population scolaire en détresse.

"Les enseignants ne sont pas originaires des quartiers difficiles"? A question complexe réponse simple : les enseignants du 93 devront être recrutés dans le 93! "Les enseignants n'habitent pas les quartiers où ils exercent" ? Elémentaire ma chère Aurore : ils se verront obligatoirement attribuer des logements HLM dans le 93!

Concernant "l'opacité du langage" il faut pour y mettre fin commencer à former les profs de bonne heure. Ainsi dans les ESPE (Ecole Supérieure du Professorat et de l'Education) ils auront à suivre des cours de wesh-wesh ou de swahili.

La question des "appréciations stigmatisantes" est plus complexe et mérite de plus amples développements. Il ne faudra plus écrire : "votre enfant a un pois chiche dans la tête : il prétend que la Terre est plate". Mais en lieu et en place : "votre enfant emporté par sa fougue juvénile se dresse contre les théories de Copernic et de Galilée"!