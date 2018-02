Et si Napoléon III n'était pas le neveu de l'illustre empereur ?

Histoire singulière que celle de Napoléon III et de sa paternité ! Son père en a douté dès sa naissance, ses ennemis politiques ont ensuite instrumentalisé la rumeur d’une bâtardise et l’affaire vient de ressurgir, récemment, avec de nouvelles révélations. De son côté, le principal intéressé n’a, semble-t-il, jamais douté d’être le fils de son père et le neveu de Napoléon, autant qu’on puisse le savoir par ses nombreux écrits, y compris ceux du for privé, et par les confidences de ses proches, alors qu’il était pourtant habité par le doute en d’autres domaines.

(…)

Pour mettre un terme à la controverse, le Souvenir napoléonien, société française d’histoire, a demandé au professeur Gérard Lucotte, directeur de l’Institut d’anthropologie moléculaire de Paris, d’entreprendre une recherche sur l’haplogroupe de Napoléon III. Descendant d’un général d’Empire et lui-même passionné par l’histoire et ses énigmes, le professeur a découvert en 1984 les marqueurs spécifiques du chromosome Y (celui qui se transmet uniquement de père en fils), ce qui permet de confirmer ou d’infirmer catégoriquement le lien biologique entre un père et un fils, ou à l’intérieur d’une fratrie. Grâce à l’extraction de fragments d’ADN nucléaire d’une petite touffe de cheveux supposés appartenir à Napoléon III et couverts de pellicules riches en ADN, à des cheveux prélevés sur la dépouille du prince impérial, fils de l’empereur, tué au combat en Afrique du Sud en juin 1879, à des mesures réalisées sur d’autres membres avérés de la famille et à l’haplogroupe de la famille Banquet d’Orx descendant, selon une tradition familiale, d’un fils naturel du comte d’Orx, lui-même fils naturel reconnu de Napoléon III, Gérard Lucotte a pu présenter une importante communication sur le sujet, au musée de l’Armée, le 2 décembre 2013.

Le savant y montre la différence entre l’haplogroupe de Napoléon III et celui de Napoléon et de ses frères Lucien et Jérôme et l’originalité du premier qui est d’un type rare, qui se rencontre principalement dans la population corsosarde. Ces résultats l’incitent à conclure que Napoléon III ne serait pas neveu en lignée paternelle de Napoléon Ier, génétiquement parlant. Par ailleurs, sans exclure totalement l’hypothèse que Napoléon III ne serait pas le fils biologique de Louis Bonaparte, il n’est pas invraisemblable que ce serait plutôt Louis Bonaparte qui aurait eu un père génétique différent de celui de Napoléon, de Lucien et de Jérôme, et que Louis ne serait donc qu’un demi-frère par voie maternelle de Napoléon Ier, en d’autres termes que Letizia Bonaparte aurait eu Louis non de son époux Charles Bonaparte, comme ses autres enfants, mais d’une relation extraconjugale. De facto, au moment de la naissance de Louis, en 1778, les commentaires des officiers de la garnison française en Corse allaient bon train. La liaison affichée de Mme Bonaparte avec le comte de Marbeuf était dans toutes les conversations. Le gouverneur devint d’ailleurs le parrain de l’enfant, quinze jours après sa naissance. Dignes d’un grand intérêt, les travaux du professeur Lucotte ne font cependant pas l’unanimité dans la communauté scientifique. Il faudrait ici une contre-expertise pour lever tous les doutes.