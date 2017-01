Et Marine Le Pen trouva un mot génial : “l’anthropocène” !

Décryptage

bonnes feuilles Travail : Il y a urgence à nous adapter car les robots n’attendront pas pour agir Réparer l'homme, oui ; l'augmenter, pour quoi faire ? Si, en matière de connaissance, il est "interdit d'interdire", en matière de manipulation, il peut s'avérer nécessaire de refuser certaines retombées des découvertes issues de nos laboratoires et de nos observations.

Bonnes feuilles Ministre de l’Économie : un poste convoité... sur un siège éjectable Le ministère de l'Économie et des Finances est l'un des plus puissants de la République, mais aussi l'un des plus secrets. Pendant deux ans, les auteurs sont partis en exploration dans ses 42 kilomètres de couloirs austères.

Bonnes feuilles Baisser de 90 milliards les dépenses, c’est possible ! Est-ce inconvenant de suggérer ce que DOIT faire le prochain président, en pleine campagne ? Non : car ceci est plus qu’un plan ou un programme. C’est une obligation morale de résultat. La situation de la France est en effet à haut risque.

Inamovible ? Elections fédérales allemandes : ce qu'une victoire de Martin Schulz contre Angela Merkel pourrait changer à l'Europe C'est au tour de l'Allemagne de se lancer dans la course aux élections. Et si la chancelière en place Angela Merkel semblait imbattable il y a encore quelques mois, Martin Schulz, candidat du SPD et ancien Président du Parlement européen, bénéficie d'une forte côte de popularité.

Ah ! Ça ira, ça ira, ça ira Pourquoi l'énorme coup de balai en cours sur les hommes politiques révèle surtout le désert de la pensée des partis politiques depuis 40 ans A y regarder de plus près, les partis politiques semblent ne plus savoir penser le monde depuis 40 ans. Et si les idées fortes manquaient en politique ?

Au secours ! PenelopeGate : quel Plan B en cas d’empêchement de Fillon ? François Fillon s'est mis dans une position délicate en promettant de renoncer à la présidentielle s'il devait être mis en examen.

Fuites A quel point le PenelopeGate menace-t-il (ou pas) la qualification de François Fillon pour le 2d tour de la présidentielle ? Tentation du vote FN, soutien à la candidature d'Emmanuel Macron, abstention ou maintien du vote François Fillon : telles pourraient être les attitudes adoptées par les différents segments de l'électorat de droite dans le contexte du PenelopeGate.

Atlantico Business Pourra-t-on un jour être élu en France sans faire de promesses intenables Benoît Hamon est en pole position avec un programme dont on sait qu’il ne sera pas appliqué. Enchanter l‘avenir pour mieux déchanter plus tard.

Poissons de plomb Les risques pour la santé d'une trop grande consommation de poisson sont réels au vu de la pollution, des plastiques et des produits toxiques qu'ils ingèrent Des scientifiques portugais ont développé un simulateur qui indique aux consommateurs leur exposition à des agents nocifs, des produits toxiques ou des polluants via leur consommation de poisson. Cette application permet de prendre conscience des dangers de la pollution pour la santé humaine.