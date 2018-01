Et maintenant voici la guerre entre "les bien-pensants" et les "mal-pensants"! Aucun mort à déplorer…

Laurent Joffrin, le patron de Libération, n'est pas content. Dans un éditorial il proteste contre la "Une" de Valeurs Actuelles : " Le tribunal des bien-pensants". Son nom y figure avec ceux d'Aymeric Caron, Yann Barthes, Marlène Schiappa, Anne Hidalgo. On comprend que le directeur de Libération se sente profondément meurtri d'être associé à ces phares de la pensée.

Mais ce n'est pas ce qui motive sa colère. Laurent Joffrin observe, non sans quelque raison, que "les mal-pensants" ne se portent pas si mal que ça en France. En effet le tribunal dénoncé par Valeurs Actuelles n'en a enfermé aucun dans un camp de rééducation ni réussit à les bâillonner. Ce n'est pas faux : on les voit et on les entend. Et c'est tant mieux. Comme il tient ses listes à jour Joffrin cite les noms suivants des "mal-pensants" : Éric Zemmour, Alain Finkielkraut, Laurent Wauquiez Yvan Rioufol, Luc Ferry, Eugénie Bastié et quelques autres.

Le problème avec Joffrin c'est qu'il a la mémoire qui flanche. Il devrait se souvenir que Valeurs Actuelles n'a fait que s'inspirer des "Unes" de L'Obs à l'époque où il en était le directeur. Des "Unes" qui dénonçaient "Les nouveaux réacs" ou "les nouveaux fachos". On y trouvait les noms d'Éric Zemmour, de Houellebecq, d'Hélène Carrère d'Encausse, d'Alain Finkielkraut, d'Elisabeth Levy.

Ils, elles, étaient cloués au pilori et proposés à la vindicte générale. Si ça ne s'appelle pas de la délation… Les lecteurs de L'Obs étaient en somme conviés, à la façon des adeptes du vaudou, à planter des aiguilles dans les tronches de ces affreux fascistes et réactionnaires.

Lapidez, lapidez, il en restera toujours quelque chose… On sait que tout ce qui est excessif devient rapidement insignifiant. Joffrin devrait, en cette matière, très bien s'entendre avec la direction de Valeurs Actuelles. Il a ses méchants. Ils ont les leurs.

Mais chez Joffrin ce qui l'emporte c'est la tartufferie. A Libération, sans que ça fasse la "Une" car on ne veut pas recopier celles de L'Obs, on continu à longueur d'articles à dénoncer "les mal-pensants". Les lecteurs –en constante diminution- de ce journal sont supposés aimer ça !

Et puis à y regarder de plus près, un constat s'impose. De nouveaux noms sont venus s'ajouter à la liste de ceux fustigés par L'Obs. Ils sont, regardons ceux que cite aujourd'hui Joffrin, de plus en plus nombreux. C'est peut-être ça qui, avant tout, chagrine le directeur de Libération ?