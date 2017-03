Et maintenant la violation d’un traité anti-missiles : à partir de quand faudra-t-il vraiment s’inquiéter des instincts belliqueux de la Russie ?

Atlantico : C'est dans l'air de dire que la Russie n'est pas à considérer comme une menace. Sauf que le Kremlin vient d'enfreindre le traité de 1987 sur les Forces nucléaires intermédiaires (FNI) selon un général américain, en déployant des missiles de croisière qui visent l'Europe occidentale. Début février, deux bombardiers russes TU-160 "Blackjack", pouvant transporter des missiles nucléaires, ont été interceptés au large des côtes françaises. A quel moment faudra-t-il s'inquiéter de ces signes belliqueux qu'envoie la Russie ?

Jean-Sylvestre Mongrenier : Ces "signaux" s’inscrivent dans la durée et le déni de l’expression de "nouvelle guerre froide" est trop systématique pour ne pas être suspect. Nul besoin d’être docteur en psychanalyse pour le comprendre. Il y a dix ans déjà, le "discours de Munich" prononcé par Vladimir Poutine, en février 2007, constituait une déclaration ouverte d’hostilité à l’encontre de l’Occident. L’année suivante, la guerre russo-géorgienne d’août 2008 faisait réapparaître le spectre de la guerre. Avec le recul, on comprend donc que la politique de "reset", lancée par l’Administration Obama en 2009, n’aura été qu’une parenthèse. Le point tournant dans ce nouveau conflit Est-Ouest aura été le rattachement manu militari de la Crimée et le déclenchement d’une "guerre hybride" dans le Donbass, à partir de février-mars 2014. Ces derniers mois, les interférences des services russes dans la campagne électorale ont marqué une "extension du domaine du conflit". Ce conflit géopolitique a bien une dimension idéologique, même si le poutinisme n’a pas la force d’expansion du marxisme-léninisme d’antan. Le syncrétisme idéologique est grossier, mais il se révèle plus attractif qu’on pouvait le penser. Bien des personnes sont attentives non pas aux choses, mais aux mots (la société russe n’a rien d’un modèle traditionnel qui pourrait être importé et les maux qui frappent les sociétés occidentales s’y retrouvent, en plus grande proportion encore).

S’en inquiète-t-on ? Oui, à l’évidence, même si certains commentateurs sont encore dans le déni, voire l’approbation, le récit mensonger d’une "Russie blanche", citadelle de la Tradition et grande alternative à la modernité occidentale, fascinant certains esprits. D’autres forces, plutôt situées à l’extrême-gauche, hostiles à l’économie de marché et aux libertés, sont séduites par tout ce qui ressemble à de l’étatisme, de l’autoritarisme et du centralisme. La passion anti-américaine, temporairement atténuée chez certains par la personnalité de Donald Trump, constitue un trait d’union entre ces éléments pro-russes, hétéroclites par ailleurs. Il reste que les gouvernements des pays membres de l’Union européenne et de l’OTAN se sont accordés sur l’adoption de sanctions diplomatiques et économiques, à la suite de l’affaire ukrainienne et sur le renforcement de la "présence avancée" sur l’isthme Baltique-mer Noire. Il s’agit de consolider la protection militaire des pays proches de la Russie (Etats baltes, Pologne, Roumanie, Bulgarie) afin de dissuader Moscou de toute répétition du "scénario" ukrainien à l’encontre d’un pays allié. Les mesures visant à renforcer la posture de défense et de dissuasion de l’OTAN ont été adoptées lors du sommet de Varsovie (8-9 juillet 2016) et elles sont aujourd’hui mises en œuvre. Ce renforcement devrait aussi concerner le bassin de la mer Noire (réunion des ministres de la Défense de l’OTAN, 15-16 février 2017). Il y a donc bien eu une prise de conscience.