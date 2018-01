Et maintenant oserez-vous Monsieur Macron vous attaquer à la ZAD NDDBR (Notre-Dame-de-Benoît-Rayski) ?

Il n'y aura donc pas d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes.

Ainsi en avez-vous décidé. Si tant est que le mot décision puisse s'appliquer à une capitulation. Une reddition en rase campagne! La décence aurait voulu que vous reconnaissiez cette défaite du droit et de la légitimité populaire.

Pas du tout. Toute la journée de mardi vous avez demandé à votre pauvre ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, de plastronner. Il était, le malheureux, en service commandé. "L'ordre républicain sera rétabli à Notre-Dame-des-Landes" répétait-il. L'ordre républicain ? Pourquoi pas l'ordre tout court ? Parce que l'ordre c'est fasciste et réactionnaire. Tandis que l'ordre républicain c'est beau, c'est noble et ça plait.

L'ordre, républicain ou pas, se pratique debout. Votre ordre à vous fonctionne couché. Voyez-vous, Monsieur Macron (j'ai bien du mal aujourd'hui à vous appeler Monsieur le Président…) il s'agit dans cette affaire de bien autre chose que d'un aéroport. Ce qui est en cause c'est le respect de la parole donnée. Et c'est le sens du mot Etat.

Pour ménager quelques centaines d'individus très remontés vous avez piétiné le choix des élus de la région. Vous avez bafoué le vote populaire qui, par référendum local, a approuvé la construction de l'aéroport. Où est la République là-dedans ? Où est la démocratie ? Où est la dignité ?

Vous-même Monsieur Macron avait été choisi comme président de la République par une majorité de Français. Je ne me sens plus tenu de respecter ce choix compte tenu du mépris que vous avez manifesté à l'égard d'autres électeurs, ceux de la région Pays de la Loire. Vous avez fait élire à l'Assemblée des centaines de députés qui vous sont dévoués. En quoi mériteraient-ils plus de respect que d'autres élus, ceux de la région de Nantes ?

Venez donc dans ma petite, toute petite ZAD, Monsieur Macron, je vous attends serein, souriant et tranquille. Vous n'êtes qu'un matamore, vous ne faites pas le poids. Je reprends la phrase de Churchill au moment de Munich : "Vous avez voulu la paix dans l'honneur, vous aurez la guerre et le déshonneur". Car au-delà de ma modeste personne il y aura en France de plus en plus de ZAD. Et c'est vous qui l'aurez voulu.