Et maintenant, la Libye : la Russie avance un nouveau pion pour son retour en force en Méditerranée

Après le théâtre syrien, la Russie semble également se préoccuper de plus en plus clairement de la situation en Libye, en apportant son soutien au Maréchal Haftar, reçu deux fois à Moscou, et principal opposant au gouvernement libyen pourtant lui même reconnu par la communauté internationale. Comment interpréter cette nouvelle donne en Méditerranée, quelles en sont les implications ?

La Russie est très inquiète des déstabilisations héritées des printemps arabes de 2011. La Libye lui a laissé un mauvais souvenir en raison de la résolution n°1973 de l’ONU qu’elle a accepté de laisser passer en s’abstenant. En effet, elle a été largement dépassée dans ses buts déclarés par les pays qui sont intervenues, la France, la Grande-Bretagne et, par derrière les USA, mais sans eux rien n’aurait été possible techniquement. Pour mémoire il n’était pas question de faire chuter le colonel Kadhafi mais de protéger les populations civiles.

La « communauté internationale » que Moscou tient désormais en piètre estime -du moins pour la partie considérée comme faisant le jeu de Washington- soutient effectivement le Gouvernement d’Union Nationale (GUN) présidé par Fayez El-Sarraj. Ce dernier est obligé de s’appuyer sur les milices salafistes de Misrata pour deux raisons :

primo : lutter contre Daech,

secundo : assurer sa propre protection, particulièrement à Tripoli où il est installé.

La Chambre des représentants qui siège à Tobrouk n’a toujours pas reconnu le GUN malgré toutes les pressions qui pèsent sur elle. Ses forces militaires (l’Armée nationale libyenne -ANL-) commandées par le maréchal Khalifa Haftar (promu à cette dignité en septembre 2016) ont reconquis à l’été 2016 le croissant pétrolier de Zueiteina, Brega, Ras Lanouf et El-Sidra en chassant la milice Petroleum Facilities Guard (PFG) d’Ibrahim el-Jadrane. Par ailleurs, elles interviennent actuellement dans le Fezzan pour contrer les milices de Misrata qui y ont été dépêchées pour tenter d’y asseoir leur autorité. Ces dernières y ont été dépêchées pour théoriquement ramener la paix entre les tribus locales, essentiellement des Toubous et des Touarègues, qui se livrent traditionnellement à tous les trafics dont le premier est la contrebande vers les pays voisins, Algérie, Niger et Tchad. Pour ajouter au désordre ambiant, Daech qui a été chassé de Syrte par les milices de Misrata appuyées par les Américains est présent en plusieurs points du territoire libyen. Son vrai opposant, c'est Al-Qaida "canal historique" et ses groupes affiliés plus ou moins officiellement.

Pour Moscou, le maréchal Haftar est donc celui qui a la puissance nécessaire pour ramener un semblant d’ordre sur une partie de la Libye, surtout en Cyrénaïque et peut-être une partie du Fezzan. La reprise presque complète de Benghazi sur les milices islamistes au début 2017 semble conforter cette opinion. Il a aussi un atout prioritaire, c’est un « laïque ». Et enfin, il est adossé à l'Égypte du maréchal Sissi qui lui apporte aide et soutien matériel.