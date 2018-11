Et maintenant la Chine vend ses méthodes de censure à l'étranger : ce qui se profile pour un monde où les démocraties libérales ont perdu le monopole du soft power

Atlantico : Selon un rapport de Freedom House intitulé « Freedom on the Net », la Chine organiserait des séminaires pour enseigner à d'autres pays comment contenir les oppositions sur internet, et ainsi limiter la liberté d'expression. Concrètement qu'est-ce que cela révèle du développement technologique et du « Soft Power » chinois ?

Franck DeCloquement : Le rapport de « Freedom House » que vous mentionnez indique en effet que de très nombreux gouvernements à travers le monde intensifient l'utilisation d'outils en ligne, dans le but de réprimer les dissidences intérieures. En ligne de mire prioritaire, les responsables chinois qui organiseraient des séminaires de formation sur le contrôle de l'information. Fournissant à l’envi, selon ce même rapport, équipements et méthodologies de surveillance à un certain nombre de gouvernements étrangers. Face aux velléités américaines très offensives sur le plan mondial, et dans une logique d’alliances commerciales renforcées avec leurs alliés, cela peut parfaitement s’entendre sur le plan stratégique.

L’inexorable ascension stratégique de la Chine, et plus largement le retour des grandes stratégies de puissance nationale de la part des Etats-continents non occidentaux, indiquent que le XXIe siècle sera le retour de l’Asie à la première place dans l’économie mondiale.

Notons que ce rapport n’est lui-même pas exempt d’arrières pensées stratégiques américaines en termes d’influence et de Soft Power. Et à ce titre, rappelons au passage – et pour la bonne forme – que « Freedom House » est une organisation américaine fondée en 1941, dite aussi : « non gouvernementale ». Une « ONG » en somme, qui mène des recherches et des plaidoyers en faveur de la démocratie dans le monde, la liberté politique, les droits de l'homme et la liberté d’expression. Mais de très nombreuses critiques pointent cependant le fait que ses objectifs affichés de défense des droits de l'homme sont en réalité biaisés en faveur des intérêts américains. Une rapide veille sur le net le laisse entrevoir : « Freedom House » qui était financée à 66% par des subventions du gouvernement des États-Unis d’Amérique en 2006, l’est depuis à hauteur de 86% pour l’année 2016. Sa dépendance financière vis-à-vis des États-Unis est de l’Agence américaine pour le développement international (USAID) est donc très forte, et a d’ailleurs été reconnue comme un sérieux problème au sein même de l’organisation. Problème depuis accepté par tous en interne… comme un « mal nécessaire ».

À ce titre, le Financial Times avait également rapporté en 2006 dans ses propres colonnes que « Freedom House » avait en outre reçu un financement du département d'État pour ses « activités clandestines » en Iran. Selon le même Financial Times : « des universitaires, des militants et des personnes impliquées dans le commerce croissant de la liberté et de la démocratie aux États-Unis sont alarmés par le fait que de telles activités semi-secrètes risquent de nuire au travail public et transparent des autres organisations présentes, et agissants à l'intérieur de l’Iran. » Malgré les dénégations officielles, beaucoup de spécialistes des relations internationales s’accordent à dire que « l’Agency for International Development » des États-Unis (USAID) est en réalité une branche officieuse de la CIA. Autrement dit, l’une des composantes essentielles du Soft Power Américain…