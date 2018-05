Et Macron se permit le pied de nez de l’Exit tax : habile stratégie politique ou fantasme de toute-puissance ?

Atlantico : Dans un entretien donné au magazine américain Forbes, Emmanuel Macron a pu annoncer son souhait d'en finir avec "l'exit-tax" française, au risque de renforcer ainsi son image de président des riches. Comment comprendre cette annonce, en plein cœur des mouvements sociaux ? Faut-il y avoir une simple volonté d'afficher sa position de "leader des marchés libres" comme le titre le magazine réputé proche des milieux d'affaires, ou une véritable stratégie politique ?

Jean Petaux : Emmanuel Macron et le gouvernement ont une ligne à l’international depuis presqu’une année maintenant, depuis l’élection de l’actuel titulaire à l’Elysée : « France is back ».

Sous cette « base line » générale se déclinent bien évidemment la diplomatie, la politique européenne, le recours aux forces armées dans les OPEX, etc. Mais là où le changement se veut le plus notable, le plus décomplexé, le plus provocateur aussi (tout cela allant de pair « en macronie ») c’est dans le domaine économique et financier. A Davos, le 24 janvier dernier, Emmanuel Macron, commentant la suppression de l’ISF, l’instauration d’une flat-tax, et quelques autres réformes fiscales, qui font dire à ses adversaires (et au premier d’entre eux désormais, François Hollande, qu’il s’agit de « cadeaux faits non pas aux riches, mais aux très riches » : « Avec tout cela (mes mesures économiques et financières), personne ne pourra me soupçonner de ne pas être business-friendly » (rappelé dans lemonde.fr , 02/05/2018). . L’exit-tax, instaurée sous Nicolas Sarkozy en 2011 est un mécanisme assez technique, conçu dans le logiciel des fiscalistes de Bercy qui adorent inventer des « usines à gaz » dignes de la « pompe à Phynance » d’Ubu Roi d’Alfred Jarry. « L’objet » est tellement abscons que personne ne sait précisément dire ce qu’il rapporte.

Les chiffres du « rendement » de cette taxe sont aussi variables que les effectifs d’une manifestation, selon les sources (encore que l’on aura noté depuis trois mois sur ce sujet une singulière « convergence des stats »). Pensée pour rapporter 200 millions d’euros à sa création, Bercy a communiqué à l’Assemblée nationale la somme de 53 millions d’euros en 2012 et 70 millions en 2017 (chiffres repris par « Le Figaro »). Mais, ajoute « 20 Minutes » dans un article mis en ligne ce mercredi, l’hebdomadaire « Marianne » estime le montant potentiel à 800 millions d’euros en 2016 reprenant ainsi un rapport du Conseil des prélèvements obligatoires. A cela Bercy répond que cette somme, 10 fois supérieure à la recette réelle rapportée par la taxe, est un montant « valorisé », autrement dit « théorique ». Les fiscalistes les plus pointus, souvent d’ailleurs des anciens fonctionnaires du Ministère de l’Economie et des Finances, s’accordent pour dire que l’exit-tax a plutôt un effet incitatif au départ de France pour des entrepreneurs audacieux qui, dans le monde des start-up par exemple, réalisant une plus-value très rapide, font en sorte de ne pas « démarrer en France » leur activité afin de ne pas être redevables au fisc français en cas de succès de leur projet, s’ils veulent réaliser leur plus-value en cédant leur entreprise à un prix élevé à un repreneur. Tout cela n’a que peu d’importance en fait. Le produit de cette taxe est secondaire : c’est le symbole qu’Emmanuel Macron a voulu, encore une fois, détruire. Pour confirmer à « Forbes » (on voit que le choix du media n’est pas hasardeux) qu’il est « business friendly ».