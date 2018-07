Et Jeff Bezos devint l’un des hommes les plus riches de l’histoire : et au fait, l’ère des mega-fortunes internet ressemble-t-elle à celle des Rockefeller et autres Vanderbilt ?

Atlantico : De Rockefeller à Bill Gates, du "Gilded Age" (la "période dorée") à aujourd'hui, le profil des "super-riches" semble avoir considérablement évolué, s'adaptant à la mondialisation - à ses nouveaux horizons et nouvelles contraintes. Qu'est-ce qui caractérisaient les grandes fortunes d'hier ? Peut-on encore comparer les Carnegie à Jeff Bezos ? Les années 1990 et 2000 ont été marquées par les fortunes du Web (Brin et Page, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg...). Les grandes fortunes du début du XXe siècle étaient-elles elles aussi liées à un secteur en particulier ?

Mathieu Mucherie : On trouve de nombreux points communs ou parallèles. Les écrits de Paul Krugman en la matière sont nombreux, agréables aux yeux européens, mais très subjectifs. On pense aussi à une citation bien connue de Warren Buffet (« la guerre des classes a eu lieu aux USA et c’est ma classe qui l’a emporté »). Le versant négatif est bien connu : la rapacité oligopolistique, le risque de ploutocratie, le moindre talent des héritiers, une croissance déflationniste dure aux faibles (pas d’inflation pour oxyder les dettes), etc. Le versant positif est moins souvent avancé et n’est pas évident à documenter mais il ne doit pas être oublié : les incitations à entreprendre et à innover diffusées un peu partout, la redistribution volontaire à travers les fondations (la moindre petite ville américaine compte une bibliothèque grâce à Carnegie).

A l’époque de Rockefeller, il y avait une dimension nettement plus « Far West » dans le capitalisme. Un peu comme aujourd’hui en Chine. Une partie non négligeable des fortunes se bâtissaient à partir des matières premières : il n’y avait pas que des Edison ; mais on ne compte pas les innovations managériales de cette époque. Le rôle de l’entrepreneur charismatique est évident à chaque époque, alors qu’au milieu (disons de la crise de 1929 jusqu’à la fin des années 70) régnaient plutôt les managers, les hommes gris du corporate, et les gens de l’Etat. La stabilité monétaire et l’entrée de migrants encouragent, plus encore que la modestie fiscale, l’accumulation. La finance était déjà bien représentée vers 1900 avec JP Morgan, et déjà soumise à des crises violentes. Notez le rôle de la paix : les périodes les plus propices à l’accumulation des forces productives et financières se rencontrent entre la guerre de sécession et 1914, et depuis 1983 (quand l’URSS commence à ne plus pouvoir cacher son échec) ; deux périodes de paix, et de désarmement douanier. L’énergie et les transports étaient les industries reines jadis, ce que cherche à refonder ElonMusk de nos jours, sur de nouvelles bases mais une nouvelle fois avec un grand souci d’intégration verticale (certains diront : avec un goût parano du contrôle).

La spécificité des 30 dernières années est en effet l’émergence des fortunes du secteur disons quaternaire, liées à l’informatique, dans la SiliconValley, un secteur qui est mondialisé par nature, qui permet une réduction drastique des coûts marginaux, qui autorise des business florissants dans des niches improbables (Bezos n’a-t-il pas commencé comme libraire en ligne ?) et qui a de l’espace pour s’étendre longtemps avec l’intelligence artificielle et les biotechnologies. Mais, au fond, on trouve de la continuité entre les compagnies ferroviaires de jadis et les firmes qui assurent les liens électroniques d’aujourd’hui ; en particulier une dimension « winner takes all » qui résiste quelques décennies avant de s’évaporer, de fortes critiques et des campagnes antitrust plus ou moins bien justifiées et plus ou moins couronnées de succès (Standard Oil, Microsoft).

La morale puritaine qui a pu constituer le point de départ de tant de grandes fortunes américaines (et le point d’arrivée bien souvent à travers le rôle de la philanthropie) a-t-elle disparue aujourd'hui ou s'est-elle transformée ? Quelle est la logique qui anime ces grandes fortunes aujourd'hui ?

Pourquoi parle-t-on toujours du puritarisme alors que les gens qui s’en réclament en sont souvent très éloignés, et alors que les gens qui le voient partout aux USA n’en ont pas souvent lu une ligne (pour eux, le puritanisme est un mix de Sparte et des pharisiens), et alors que de nombreuses fortunes américaines sont le fait de juifs, de catholiques, d’athées ? Encore l’influence excessive de Max Weber, à moins que ce ne soit une simple manifestation de notre anti-américanisme.

Ce qui est plus sûr, c’est qu’une logique disons spirituelle est à l’origine de nombreux coups d’éclat ; le calcul froid et égoïste n’est pas suffisant. Je ne dirais pas une religion ou une idéologie, plutôt une conviction inébranlable, dopée à une vue longtermiste et souvent accompagnée d’une bonne dose de mégalomanie. Prenez Gates, ou Jobs, ou Bezos, ou Musk, comme d’autres à l’époque du Gilded Age : la plupart ont eu l’occasion de se retirer très tôt des affaires, et ils ne l’ont pas fait (personnellement, donnez- moi un dixième de ce que certains ont touché à l’âge de 30 ans avec la vente de Paypal, et je me retire à Venise ou aux Bahamas, au lieu de tout réinvestir dans des projets risqués). La plupart ont dit non à des offres d’achat mirobolantes, quand tout le monde les pressait de passer la main à des conditions si avantageuses. En bref, la plupart ne s’intéressent pas qu’à l’argent, ou en tous les cas pas à l’argent à court terme ; comme un joueur de tennis qui gagne une dizaine de tournois du grand chelem et qui continue parce qu’il aime ça, parce qu’il pense pouvoir gagner encore, ou parce qu’il se bat pour marquer l’histoire du jeu. Ils ont donc souvent fait abstraction des caprices des consommateurs : Ford ne leur a pas procuré ce qu’ils souhaitaient (des fiacres plus rapides), Jobs non plus (il y a un film récent qui montre ça très bien, et souvenez-vous de Balmer, PDG de Microsoft, qui se gaussait des projets d’un écran portable vendu à 500 dollars…). Certains veulent transformer tout un secteur, d’autres le monde entier ; certains considèrent leur firme comme leur bébé et leurs salariés comme des disciples ; tous envoient valser les analystes car au fond ces derniers n’y connaissent rien dès qu’il s’agit de projets loin des sentiers battus(relisez ce que les notes des analystes financiers disaient d’Amazon vers 2001, c’est exactement ce qu’elles disent de Tesla en 2018).

Toutes les grandes fortunes n’ont certes pas du talent et une vision. On retrouve encore de nos jours des satrapes du pétrole ou de l’immobilier, et autres rentiers profiteurs dignes du Venezuela ou du Golfe. Je ne dis pas non plus qu’il n’y a pas des tendances malsaines, mimétiques en diable, naïves ou messianiques (transhumanisme…) du côté de Palo Alto. Mais les grandes fortunes américaines ont quelques mérites, sont affectées par un turn over que l’on ne voit guère en Europe, et elles ne donnent pas qu’à leurs enfants (lisez le classement annuel Challenges des plus riches en France : c’est à vomir) (et encore, je ne suis pas à gauche comme la plupart des gens).