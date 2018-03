Et la France retrouva en 2018 son niveau d’emploi de 2008 : mais les emplois d’aujourd’hui ne sont plus les mêmes que ceux d’hier et voilà ce qui a changé

Alors que l'INSEE vient de publier ses chiffres de l'emploi pour le dernier trimestre 2017, affichant une hausse de 268 800 postes sur la dernière année, il apparaît que ces chiffres affichent encore un niveau comparable à ceux du 1er trimestre 2008 (ou le total de l'emploi dans l'industrie, la construction et le tertiaire marchand était de 16.719 millions contre 16.713 millions au dernier trimestre 2017), relevant une forme de stagnation de l'emploi privé sur la dernière décennie en France. Derrière cette stagnation qui apparaît comme une décennie perdue sur ce front, comment la structure de l'emploi s'est-elle transformée au cours de ces 10 dernières années ?

Yannick L’Horty : L’emploi retrouve effectivement son niveau d’il y a dix ans, mais il s’agissait alors d’un maxima historique.

Au terme de l’une des plus longues dégradations du marché du travail que la France ait connu, l’emploi salarié dans les secteurs marchands vient de retrouver son niveau le plus élevé atteint à la veille de la grande récession, début 2008. Rappelons que pendant les décennies avant 2000, l’emploi salarié des secteurs marchands fluctuait autour d’un niveau situé aux environs de 13,5 millions. Il a fallu attendre la fin des années 1990 pour constater une forte hausse de l’emploi, de plus de 2 millions entre 1997 et 2001. Par la suite, tout au long des années 2000, ce niveau élevé a été conservé et même consolidé jusqu’au pic de 16,7 millions atteint à la veille de la crise, à nouveau atteint aujourd’hui. Le fait nouveau est que nous dépassons maintenant le maximum historique de l’emploi en France.

Dans le même temps, la structure de l’emploi s’est considérablement transformée. Elle s’est tertiarisée, sous l’effet du recul de l’industrie, de la stabilité de la construction et de la montée des services, qui représentent aujourd’hui 4 emplois sur cinq. Il s’est aussi féminisé avec la montée tendancielle très régulière de l’activité des femmes et la stabilité de celles des hommes âgés de trente à 50 ans. La nature même des emplois s’est considérablement transformée, sous l’effet des changements dans les conditions de travail et de la diffusion des nouvelles technologies.

Michel Ruimy : Cette création d’environ 269 000 emplois nets salariés résulte d’évolutions différenciées : si on observe une accélération du marché de l’emploi dans le secteur privé avec une création de près de 278 000 postes, après 236 000 en 2016 et 103 000 en 2015, ce mouvement est contrebalancé par une destruction d’environ 9 000 emplois dans la fonction publique alors qu’en 2016, celle-ci en avait créé un peu plus de 24 000.

Mais, au-delà de ces chiffres globaux, il convient d’analyser voire de comparer les emplois créés par les secteurs soumis à la concurrence avec ceux générés par les secteurs « protégés » c’est-à-dire non marchands, qui n’y sont pas soumis, comme notamment la fonction publique.