Et si l’élection présidentielle 2017 avait eu lieu au jugement majoritaire, voilà qui occuperait l’Elysée

A la fois drôle et sérieux, ce livre d'exercices est un concentré de techniques à utiliser pour ne plus craindre de parler en public. Découvrez comment faire de vos prises de paroles des moments agréables pour vous... et votre auditoire ! Extrait du livre "97 exercices pour prendre la parole n''importe où, n''importe quand, avec (presque) n''importe qui !" de Chilina Hills et Geneviève Smal, aux éditions Eyrolles (1/2).