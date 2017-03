Ce désir inconscient d'une victoire de Marine Le Pen qui peut s'installer chez une partie des électeurs de gauche

Atlantico : Après un quinquennat que beaucoup considèrent comme gâché, avec une usure des idées de "progrès" auprès du "peuple de gauche", peut-on percevoir un désir inconscient de la part de certains électeurs de gauche d'assister à un succès du Front national, non pas, évidemment pour ce qu'il porte, mais comme un moyen de ressouder la gauche atour de la notion "d'antifascisme"?

Michel Maffesoli : Longtemps l’espoir d’un progrès social a été le moteur des électeurs de gauche. Cet idéal « progressiste » ne correspond plus à notre époque, c’est ce que signifie le vote « lepéniste ». Chez certains, ce vote est sans doute l’espoir inconscient que de la catastrophe surgisse la renaissance.

Ce qu’on appelle le mythe du progrès est un des piliers de la modernité, cette époque qui commence avec la philosophie des Lumières et se termine au siècle dernier. La croyance en un monde meilleur qui succéderait à celui dans lequel nous vivons a été le moteur de la civilisation judéo—chrétienne, puis de manière laïque celui de l’idéal socialiste qui en a pris le relais. Cette volonté de dominer la Nature, de soumettre le destin à un projet ne rencontre plus l’adhésion. La conscience des catastrophes naturelles et technologiques, une désillusion par rapport aux bienfaits du progrès matériel, la recherche d’une meilleure cohésion sociale et de solidarités de proximité, voilà autant de signes qui témoignent de la fin de l’époque moderne avec ses valeurs d’individualisme et de compétitivité, de rationalité et de développement technique, de productivisme et de matérialisme.

Or la gauche s’était construite sur ces valeurs progressistes, on a même assimilé progressisme et gauche ! Dès lors qu’elle n’a pas su changer de logiciel, penser le monde tel qu’il est et non pas tel qu’elle voudrait qu’il fût, penser même le peuple tel qu’il est et non pas tel qu’elle le souhaiterait, c’est elle-même qui est condamnée à disparaître ! « Le peuple a mal voté, changeons le peuple » disait Berthold Brecht. Mais le peuple bien sûr, comme le savait le dramaturge, résiste, il a un quant à soi, il fait sécession.

Et pour part cette sécession par rapport à ses valeurs passées, celles de la gauche, se traduit dans le vote extrême, celui en faveur du Front National. Est-ce à dire qu’on croirait en leurs promesses ? Je ne le pense pas. Le peuple sent bien que les rodomontades de Marine Le Pen et de ses fidèles ne pourront pas faire revenir le monde d’avant. Celui de l’emploi pour tous et du progrès matériel infini. Il n’est même pas sûr que ce soit ceci qui soit souhaité.

Le vote Front National n’est donc sûrement pas un vote « solution ». Est-ce pour autant un calcul conscient ou inconscient ? Il est possible qu’il subsiste dans l’inconscient populaire la vieille croyance qui a largement été portée par la gauche, selon laquelle de la catastrophe peut surgir la révolution et donc la renaissance. Souvenons-nous que Lénine et les bolchéviques ne s’étaient pas opposés à la guerre de 14-18 et que les mouvements révolutionnaires ont souvent pris racine sur un terreau de catastrophes. Mais je ne pense pas que cet inconscient de l’électorat populaire soit vraiment aussi stratégique. Je dirais plutôt que le vote Le Pen peut être vu comme une négation totale des politiques auxquelles on avait fait confiance pour changer la société et en l’occurrence les politiques de gauche. On pourrait renverser l’adage de Brecht et penser que dès lors que ses représentants ont trahi le peuple, celui-ci va choisir ceux qui en sont le plus éloignés. Comme s’il fallait marquer la fin de l’espérance de gauche en un progrès social par l’avènement d’une catastrophe … dont pourrait peut-être surgir, on ne sait jamais, une renaissance, en tout cas « tout autre chose ». C’est ce « tout autre » que l’on entend le plus souvent comme motivation du vote alternatif au vote de gauche et en faveur du vote lepéniste.