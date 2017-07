Et si vous deviez prouver que vous n'étiez pas un robot, comment vous y prendriez-vous ?

Atlantico : Une machine peut-elle penser?" Telle était la question qui taraudait Alan Turing, célèbre mathématicien anglais connu pour être l'un des pères de l'ordinateur moderne. Afin de trouver une réponse, il élabora un test au principe simple : un jury pose des questions, par le biais d'un ordinateur, à deux correspondants cachés. Celui-ci doit deviner lequel est humain, et lequel est un logiciel. Il estimait qu'ici les années 2000, les ordinateurs seraient capable de duper 30% des humains. Qu'en est-il, aujourd'hui, de cette affirmation?

Existe-il déjà des intelligences artificielles capable de duper un être humain?

Jean-Paul Truc : Pour le grand public, la chose semble acquise ; il suffit par exemple de visionner le film HER de Spike Jones (sorti en 2012) où le héros Théodore Twombly tombe amoureux du système d'exploitation de son ordinateur, baptisé par lui Samantha, et où cet amour est payé de retour par le logiciel, doté ici de la capacité d'intelligence et de sentiment, caractéristique ultime de l'être humain.

La réalité est bien différente. Le système le plus avancé à l'heure actuelle qui est WATSON d'IBM, ainsi nommé d'après le nom du fondateur, ne passerait pas aujourd'hui le test de Turing (ou Imitation Game ) . Toutefois WATSON a gagné en 2011 au jeu télévisé JEOPARDY où les questions étaient posées en langage naturel, ce qui montre des progrès significatifs. Mais the Imitation Game n'est qu'accessoire pour les chercheurs d'IBM qui ont des buts plus élévés : Aujourd'hui il se publie en oncologie plus d'article chaque semaine que ce qu'un médecin peut humainement lire... Seul un système d''intelligence artificielle peut répondre aux questions des médecins en langage courant, effectuer les recherches dans cette énorme base de données et conseiller le praticien : Watson le fait aujourd'hui. Il existe un prix Loebner créé en 1990 pour récompenser le meilleur logiciel de conversation générale, mais on est loin du test de Turing même pour les meilleurs. De plus ce prix ou ce concours est pour certains chercheurs aux vues plus élevées pernicieux : pour faire illusion dans une conversation vous allez programmer des astuces

du genre se tromper volontairement en retenant une liste de cent noms, pour faire croire à une présence humaine plutôt qu'une machine, ou bien prendre du temps pour répondre à un problème de calcul... Cela semble un challenge bien dérisoire par rapport à la lutte contre le cancer que nous venons d'évoquer . Pour les (bons) informaticiens Le test de Turing n'est plus un but en soi. Il sera sans doute atteint un jour par la bande (encore faudra-t-il programmer le sentiment et pas seulement la réflexion pour cela) mais l'IA vise aujourd'hui à aider l'homme pour des tâches plus urgentes et mieux ciblées. Il faut aussi signaler qu'alors que de petites astuces doivent se programmer, une machine intelligente peut s'auto perfectionner au fil du temps et de ses expériences : c'est le deep learning, qui est sans doute l'innovation la plus en vogue à l'heure actuelle.