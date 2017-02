Sondage exclusif : et les deux formations politiques considérées comme les plus capables de soutenir leur candidat s’il était élu Président sont… En Marche! et le FN

Quels enseignements généraux peut-on tirer de cette étude ?

François Kraus : Ce sondage confirme la défiance qu'ont les Français vis-à-vis des partis politique. Y compris dans leurs fonctions strictement partisanes à savoir la conquête de l'électorat et le soutien gouvernemental. Il n'y a pas une seule force politique qui apparaît aux yeux des Français en mesure de soutenir efficacement son candidat et d'assurer une majorité. Dans cette enquête on mesure la capacité à soutenir fidèlement un Président qui serait élu et de l'autre on mesure sa capacité à avoir une majorité.

On voit qu'il n'y a aucune force politique actuelle qui est perçue par une majorité de Français comme capable de constituer une majorité parlementaire. C'est une constante qu'on observe depuis plusieurs décennies à l'égard des partis politique. Aujourd'hui, et contrairement aux partis des années 60/70 l'apparition des frondeurs et de lignes différentes au sein d'un même parti font qu'il n'y a plus forcément aujourd'hui une solidarité de parti infaillible. L'autre enseignement de l'enquête c'est que le parti qui convainc le moins les électeurs tant dans le soutien qu'il peut apporter au candidat qu'en sa capacité à obtenir la majorité parlementaire, c'est le Parti socialiste.

Christophe Bouillaud : On voit que les gens sont très partisans. Lorsque vous soutenez un parti vous pensez de facto que vous allez gagner et arriver à avoir la majorité parlementaire. Chaque fois que vous êtes proche d’un parti, si ce dernier gagne la présidentielle, vous pensez qu’il va gagner les législatives. L’électorat a une lecture présidentialiste du régime. Si vous avez une proximité ou êtes adhérents au Front de Gauche, il y a 87% de chance que vous croyez qu’un Président FDG puisse avoir la majorité parlementaire. Pareil du côté du FN, 91% des gens pensent que si le candidat FN est élu, il y aura majorité à l’Assemblée. Les seuls que l’on voit dubitatif par rapport à cela c’est les proches du MODEM. Là effectivement les gens qui en sont proches ont eux même ont un doute sur la possibilité d’une majorité.

N'est pas étonnant qu'un candidat sans parti politique, arrive en tête d'un sondage sur la capacité à réunir une majorité parlementaire ? Est-ce qu'il n'y a pas une confusion entre le candidat et le parti pour les électeurs?

François Kraus : C'est possible. Mais vu que c'est un parti dans lequel aucune tête ne dépasse, on peut penser que les partisans de "En Marche !" seront à la botte d'Emmanuel Macron. Un parti dans lequel les divisions apparaîtront moins clairement et qui pour l'instant ne s'exprime que par une seule voix. Pour l'instant est-il en mesure de soutenir efficacement le candidat Macron? On voit mal qui ils pourraient soutenir d'autre. En Marche apparaît comme un parti neuf, unifié capable de bénéficier de l'effet d'entrainement d'un leader présenté aujourd'hui comme le favori pour l'Elysée.