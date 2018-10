Et la députée (LREM) Laetitia Avia déposa un projet de loi contre la "glottophobie" !

L'émouvante Laetitia Avia formerait un charmant couple amoureux avec le très beau Jean-Luc Mélenchon. La grotesque avec l'allumé. La ridicule (pas précieuse) avec l'hystérique.

Il y a quelques jours le patron de la France Insoumise a pété un câble. Un câble tellement mince qu'il ne fallait guère d'efforts pour qu'il pète. Mélenchon a éructé contre la police et la justice. Et pour compléter le tableau il s'est moqué, en l'imitant, de l'accent toulousain d'une journaliste qui l'interrogeait. Indignée Laetitia Avia a volé au secours de la toulousaine humiliée. Et elle a demandé que soit adoptée une loi contre la "glottophobie". Recherches faites il s'agit là d'une attitude jugée discriminatoire contre ceux et celles qui ont un autre accent que vous et moi.

Compte tenu de la majorité macroniste à l'Assemblée, nul doute que cette loi sera votée.

Ainsi je ne pourrai plus - si l'envie me prenait de suivre l'exemple de Mélenchon - me moquer de l'accent toulousain. Et beaucoup d'autres choses me seront dorénavant interdites.

Je serai empêché de parodier l'accent yiddish : "voï", "voï". Sous peine de sanctions dont j'ignore encore la gravité. Il me sera fermement déconseillé de tourner en ridicule l'accent teuton : "Ach la guerre, gross malheur". Il me faudra renoncer également a imiter l'accent marseillais : "peuchereu".

Pareil pour l'accent wesh wesh : "mate la meuf comme elle est craquante".

Pour protéger la fragile Laetitia Avia, j'ai l'intention de demander à un député de mes amis de proposer une loi contre la conophobie ! Et si vous voulez savoir pourquoi Emmanuel Macron aime tant s'entourer de cons et de connes ? Voici la réponse : ça lui permet de se penser intelligent.