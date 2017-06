Et crac (crac) : de nouvelles études montrent que les relations ouvertes ne sont pas plus satisfaisantes sexuellement que la monogamie

La libération sexuelle de 68 nous a permis de fantasmer et nous a conduit à penser que la satisfaction sexuelle était un droit. On ne nous a pas dit que c’était un leurre !

La répression permet de contenir les instincts de l’homme et lui donner un cadre qui correspond à sa culture inscrite dans la société du moment. Le cadre posé, le jeu consiste souvent à dépasser la limite. C’est un exercice de transgression qui maintient le désir de l’homme. La donne qui a la vie dure où il est interdit d’interdire et la jouissance quand je veux nous a conduit à trouver en permanence des nouvelles sources de satisfactions et d’épanouissements qui sont difficiles à maintenir dans un couple. En revanche le couple s’épanouit dans la connaissance de l’autre, l’approfondissement qui peut conduire à une relation sexuelle réelle et non dans la projection de nos désirs. L’idéalisation du début des rencontres ne conduit pas forcément à une désillusion. C’est un vrai challenge.

En revanche, ce qui était " anormal " hier sera " normal " demain. Vous posez la question de la monogamie : Est-ce un choix ? Est-ce l’injonction d’un partenaire dans le cadre d’une union libre ? D’un mariage avec un contrat de fidélité ? La relation libre cela sous entend que le sujet décide. La satisfaction sexuelle dans le cadre de la monogamie inclut un partenaire. Quid de la satisfaction du couple ? Le " ON " est heureux dans notre couple ne dit rien sur la satisfaction de chacun.

La tendance à considérer que la liberté sexuelle serait une source de satisfaction a ses limites que votre étude tend à mettre en exergue. Elle nous montre une course effrénée pour trouver enfin l’objet de son désir. Celui qui remplira le vide abyssale que la société de consommation a généré en nous qui sommes baignés dans la société de consommation.

Ce qui s’applique au concept de produit " nouvelle génération " a accentué le côté " Has been " éphémère de l’objet encore en état de marche qui est condamné avant même d’être hors d’usage. Les relations humaines ne sont pas épargnées par ce phénomène et plus particulièrement les deux protagonistes que forment le couple. La tentation de " quitter le navire " taraude à la moindre goutte d’eau qui déborde et est prétexte pour aller naviguer ailleurs vers d’autres cieux que l’on pense plus cléments.