Et la catégorie d'âge où l'infidélité conjugale augmente le plus est celle des... plus de 55 ans

Une étude récente de l'Institute for Family Studies menée par un professeur de l'Université de l'Utah aux Etats-Unis a montré que l'infidélité, si elle est en baisse avant 55 ans, connait un boom depuis quelques années. Un couple sénior sur cinq connait cette situation aujourd'hui, contre moins d'un sur 10 il y a dix ans. En France, plusieurs indices semblent indiquer qu'on avance dans le même sens : une étude de l'Ifop datant de janvier 2014 montrait que l'infidélité connaissait un boom après 20 ans de mariage : elle passait de 35 à 55% des cas.

Après 55 ans, la même étude observait une hausse spéctaculaire de l'infidélité féminine qui passait de 12% des couples à 40% des couples. La hausse des divorces gris (divorces après 60 ans) est la partie émergée de l'iceberg. 14% des divorces concernent des personnes de plus de 65 ans en 2010 selon un étude de l'Ined. C'est là encore beaucoup plus qu'auparavant.

On note une forte augmentation des infidélités chez les seniors aujourd'hui. Qu'est-ce qui explique ce changement ?

Marie-Aude Binet : Il y a plusieurs facteurs. Il y a d'abord un rallongement de la vie et une amélioration de la santé des séniors qui fait qu'au moment de la retraite on a encore envie de profiter de la vie. Et donc de sa sexualité : la sexualité se porte très bien pour les séniors aujourd'hui en France. Il peut y avoir un sursaut au moment de la retraite de cette sexualité.

Il y a ensuite le fait qu'au moment de la retraite, les couples ont généralement passé 30 ans de leur vie ensemble sans nécessairement prendre soin de leurs couples. On voit apparaître un décalage et donc parfois une mésentente, souvent inattendue, et qui en fait souvent une réadaptation mutuelle à mettre en place qui est mal vécue. Du coup, on se demande ce qu'on fait dans ce couple, on ne reconnait pas son conjoint. Cela favorise la tentation d'aller vers l'extérieur pour trouver quelque chose de plus agréable à vivre.

Il peut aussi avoir des problèmes latents depuis quelques années dans la sexualité du couple avec notamment des femmes qui ne sont pas très en demande sexuelle, en berne au niveau du désir, et qui à force de ne pas répondre au désir de leur conjoint le voit aller chercher quelque chose d'autre hors du foyer. Cela peut-être des hommes qui ont des troubles de l'érection (ou autre) et qui provoque la frustration chez les femmes qui attendent plus de réponse sexuelle. Mais cela peut aussi être de l'ordre de l'affection : les femmes se sentent moins aimées et perçoivent une baisse de l'intérêt du conjoint du fait de leur vieillissement. Elles éprouvent alors le besoin de reprendre confiance en elle au travers du regard d'un autre homme. Savoir si elles sont toujours aussi séduisantes. C'est valable aussi pour les hommes, évidemment. Après 60 ans, cela se vérifie autant en France qu'avec les quadras.

Peut-on parler de résurgence soixante-huitarde après 55 ans ?

Ce sont des soixante-huitards qui osent aujourd'hui franchir le pas que leurs parents n'ont pas franchi, celui d'une certaine liberté sexuelle, et d'un plaisir qu'ils peuvent s'autoriser à avoir. En revanche, les moyens employés pour se libérer ne sont pas toujours ceux qu'on attend. Beaucoup d'hommes ont recours à la prostitution, ce qui n'est pas le cas des quadras. Ce sont des hommes qui ne veulent pas mettre fin à leur couple et donc profite de ce recours sans que des liens affectifs ne se créent. Les femmes ont un peu plus de mal à mettre fin à leur vie de couple. Dans cette génération soixante-huitarde, nombreux sont ceux qui n'ont pas travaillé. Ils peuvent avoir une infidélité, mais cela reste donc aussi souvent caché. Pour les couples pour lesquels il va y avoir rupture à la clé, ce sont des couples qui généralement ont une certaine aisance matérielle.