Et bing, Benoît Hamon de nouveau face à la question de son retrait et le PS face au dilemme entre deux mauvaises solutions

Atlantico : Les rumeurs faisant étant de la préparation d'un désistement voire d'un ralliement du Parti socialiste (à Jean-Luc Mélenchon) met fortement en danger l'assise politique déjà fébrile du parti de la rue de Solférino. Mais qu'est-ce qui serait le pire pour le PS ? Un score de Benoît Hamon très bas à l'élection présidentielle ou un retrait de sa candidature ?

Jean Petaux : En pratiquant l’humour vache à l’égard du PS on pourrait surtout vous répondre en disant que la pire des situations pour le PS se serait une candidature de Benoit Hamon à la présidentielle…Plus que jamais le livre de Bon et Burnier, « Que le meilleur perde » pourtant écrit et publié chez Plon en 1986 et ironiquement sous-titré : « Eloge de la défaite en politique », prend tout son sens ici. On pourrait d’ailleurs totalement appliquer ce commentaire au candidat LR, François Fillon, qui met un génie certain à tout faire pour vraiment foncer droit dans le mur… plombant lourdement les candidatures aux législatives des femmes et des hommes de son parti qui, en privé, n’espère qu’une chose, être déjà au 24 avril au matin, refermer la séquence Fillon-sur-Sarthe et passer, enfin, aux choses sérieuses, la campagne des législatives.

Dans le cas de Hamon, trois au moins des titres des chapitres du livre de Bon et Burnier s’appliquent à la situation : « De l’incurie », « De l’isolement », « De la division ». On va pouvoir, sans aucun doute, au soir du 23 avril 2017 finir ce « carré magique » avec le chapitre intitulé : « De la débâcle ». Hamon et ses « petits camarades » du MJS auront réussi au-delà de leurs espérances à faire passer un PS sous la barre des 10%. Généralement une formation politique qui a vocation à gouverner ne se remet pas d’une telle déconfiture et doit, au moins, changer de « devanture », de « raison sociale » et, plus profondément, de ligne politique quand elle a atteint de telles profondeurs électorales.

Pour répondre à votre question : un retrait de la candidature Hamon serait non seulement une hérésie politique mais ce serait aussi le signe d’une terrible irresponsabilité à l’égard des électeurs. Qu’on imagine un peu ! Le parti de François Mitterrand, qui a gouverné la France en alternance avec la droite républicaine depuis 1981, qui a géré les principales villes de France (et en gère encore de très nombreuses), qui a présidé aux destinées des plus grandes institutions de l’Etat en 2012 (Présidence de la République, Assemblée nationale et Sénat), ce parti, cinq ans plus tard, ne présenterait même pas de candidat à la présidentielle ? Les adhérents de ce parti (il en reste), les élus de ce parti (il en reste), les électeurs de ce parti (il y en a de moins en moins, c’est un fait), seraient vraiment en droit de crier au scandale. Quant à l’irresponsabilité politique à l’égard du corps électoral tout entier elle reviendrait à réduire la présidentielle à un misérable petit jeu de congrès… Une telle décision aurait un effet dévastateur sur l’électorat, provoquerait une abstention massive et supplémentaire et son but à peine caché (« feu sur le quartier général de Macron » pour parler comme la maoïstes de la grande époque) n’aurait qu’un effet : donner un coup de pouce supplémentaire à Mélenchon pour qu’il soit qualifié au second tour. Une telle manœuvre pourrait aussi offrir à Marine Le Pen une fenêtre d’opportunité inespérée pour le 7 mai au soir.