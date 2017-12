Et arriva 1968 et la fin de l'école vue comme un héritage : la "déséducation" nationale pouvait commencer

« P…, quel beau cul ! »

Une de mes collègues, voici quelques années, se trouvait en visite dans un collège d’une zone sensible (pour je ne sais plus quelle raison) et bavardait avec le principal dans le couloir de l’administration quand un élève de sixième qui passait par là ne put retenir cette exclamation flatteuse. Devant l’air ahuri et choqué de la visiteuse, le chef d’établissement s’empressa de la rassurer en lui faisant remarquer qu’elle ne devait point se formaliser d’un langage propre à tous les jeunes de la cité et que, tout compte fait, le propos délivré sur la partie la plus charnue de sa personne relevait de l’éloge.

Cet exemple, qui réunit l’impertinence naturelle et sans retenue d’un gamin de 12 ans et la réaction valorisante du directeur du collège, me semble assez révélateur de l’état de dégradation dans lequel se trouve notre école à la fin de l’année 2017.

À titre de comparaison, reportons-nous exactement soixante ans en arrière et relisons un extrait de la lettre qu’Albert Camus, après la réception de son prix Nobel en 1957, rédige à l’attention de M. Germain, son instituteur qui a pressenti son talent et convaincu sa famille de lui faire suivre des études. « Quand j’ai appris la nouvelle, ma première pensée, après ma mère, a été pour vous. Sans vous, sans cette main affectueuse que vous avez tendue au petit enfant pauvre que j’étais, sans votre enseignement, et votre exemple, rien de tout cela ne serait arrivé. » Et il ajoute que l’honneur reçu est pour lui « une occasion pour vous dire ce que vous avez été, et êtes toujours pour moi, et pour vous assurer que vos efforts, votre travail et le cœur généreux que vous y mettiez sont toujours vivants chez un de vos petits écoliers qui, malgré l’âge, n’a pas cessé d’être votre reconnaissant élève. »

Voici un demi-siècle, l’école de Jules Ferry était le lieu de la promotion sociale, et ses maîtres demeuraient souvent dans les cœurs et les esprits comme des femmes et des hommes dévoués qui accomplissaient une mission et répondaient à une vocation plus souvent qu’ils n’exerçaient un métier. Chacun sait que leur train de vie était modeste, et un mot du célèbre Hercule Poirot dans un roman d’Agatha Christie en dit assez sur ce point : « Les petits professeurs qui inculquent le latin aux enfants n’ont pas des fins de mois somptueuses. » Mais peu importait, car le maître inspirait le respect ; il était celui qui transmettait un savoir indispensable pour s’élever au-dessus de la condition souvent difficile dans laquelle vivaient les familles modestes. Aujourd’hui, la situation a changé. L’école est un produit de consommation, les élèves et les parents en sont en quelque sorte les clients, qui, comme chacun sait, sont les rois, et les maîtres ont été ravalés au rang d’employés ou de prestataires de services auxquels le respect n’est pas forcément dû puisqu’ils sont « payés pour ça ».