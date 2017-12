Et les 3 meilleurs Père Noël économiques pour l’année 2017 auront été...

Présenter l'Iliade, l'un des textes fondateurs de la littérature occidentale, à travers un jeu d'enfants, et en étant aussi joyeux que fidèles, il fallait oser ! Une réussite complète, ou presque. Chapeau !

Atlantico a demandé à ses contributeurs leur vision de l’année où la France a vécu de nombreuses surprises et rebondissements et est entrée dans l’ère Macron. Jean Petaux revient sur "l'ampleur" de ce qui s'est passé lors de l'élection présidentielle.

Bonnes feuilles Les petites piques des acteurs

De Georges Clemenceau à François Mitterrand, la politique est le théâtre de joutes verbales mémorables. Mais la méchanceté est une gourmandise universellement partagée, et les virtuoses de la pique qui égratigne s'illustrent partout : au cinéma, au théâtre, dans les coulisses de l'histoire, et même sur les pierres tombales, artistes de tous poils, écrivains et hommes d'État s'en donnent à cœur joie. Extrait de 'À la fin de l'envoi, je touche !' d'Olivier Clodong publié aux Editions Librio. 2/2