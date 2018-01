Et 12 pays de l’UE sont désormais au plein emploi... mais pas la France et de loin

Décryptage

Situation grave Comment le commerce extérieur est devenu le boulet de l'économie française Depuis des décennies la France est en délicatesse avec son commerce extérieur. Mais depuis les dernières années de l'ère Hollande, la situation est critique et même crépusculaire.

C'est pour bientôt Vers des licenciements dans les hôpitaux publics ? L'information est révélée par Force Ouvrière : le gouvernement s'apprêterait à faire paraître un décret fixant les modalités de licenciement économique dans les hôpitaux publics... en attente depuis 1986. La nouvelle devrait faire l'effet d'une bombe à un moment où la tension n'a jamais été aussi forte, du fait des réductions de moyens, dans les établissements de santé.

Mobilité française Ce que les Français pensent de la place de la voiture dans leur vie (et dans l’avenir) Malgré les indéniables progrès déjà réalisés pour rendre l’automobile plus propre, celle-ci reste source d’externalités indésirables. Au niveau français, le transport représentait ainsi 26,9 % des émissions de gaz à effet de serre en 2013 et 28 % des émissions de particules en Ile-de-France. De plus, les embouteillages dans les centres-villes entraînent aussi une perte de temps – estimée à 38 minutes par jour à Paris – et d’argent considérable pour les usagers de la route.

Limitation de vitesse Les 80 km/h, une décision symptomatique d'une certaine vision très parisienne de la ruralité Au-delà des nombreux commentaires déjà fournis sur l'utilité de la mesure pour la sécurité routière et la rente qu'elle apporte à l'Etat, la limitation de la vitesse à 80 km/h représente aussi une certaine vision de la ruralité. Cette décision est symptomatique du décalage qui existe entre les élites décisionnelles depuis Paris et les besoins réels ressentis par les usagers dans les campagnes.

Fonte des taux L’assurance vie rapporte de moins en moins : petits conseils pour retrouver du rendement sans prendre de risques inconsidérés A cause de la réduction massive des taux d'intérêt des obligations d'Etat et des entreprises, les taux des fonds en euros des contrats d'assurance-vie baissent sans discontinuer depuis plus de cinq ans.

Le théâtre d'opération Les vraies raisons de la présence russe en Syrie Le conflit en Syrie est aussi, pour la Russie, un théâtre d'opération qui sert à la promotion de ses moyens militaires.

Et sinon, on a des alliés ? L’Europe, cible favorite de la campagne électorale italienne Emmanuel Macron arrive ce 11 janvier dans une Italie qui entre dans une période électorale plus qu'incertaine et il est hautement improbable qu'une majorité claire se dégage à la Chambre des députés et au Sénat.