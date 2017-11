Ce n'est pas le meilleur Ribes

THEATRE

Sulki et Sulku ont des conversations intelligentes

De Jean-Michel Ribes

Mise en scène: Jean-Michel Ribes

Avec Romain Cottard et Damien Zanoly

INFORMATIONS

Théâtre du Rond Point

Jusqu'au au 10 décembre

Réservation : 01 44 95 98 21

RECOMMANDATION

A LA RIGUEUR

THEME

Sulki et Sulku, sont deux personnages de la pièce « musée haut, musée bas ». Ces deux personnages sont des œuvres d’art vivantes particulièrement prolixes. Ils ont des conversations en apparence sérieuses mais avec une logique absurde.

POINTS FORTS

1 Le jeux des acteurs porte la pièce: ils restent constamment amplis de sérieux, et adoptent des mimiques de personnes graves et réfléchies tout en ayant des réflexions tantôt absurdes, tantôt surréalistes.

2 Par le biais de ces conversations saugrenues, Jean-Michel Ribes parvient à nous faire réfléchir, en révélant parfois habillement des réflexions pas aussi bêtes qu’elles peuvent en avoir l’air..

POINTS FAIBLES

1 La pièce peut éventuellement faire sourire, mais pas rire.

2 La perspicacité des conversations faussement idiotes est assez inégale en fonction des thèmes abordés.

EN DEUX MOTS

La pièce semble vouloir être le reflet trop pessimiste d’une société faite de personnes qui ne font que (trop) parler et prendre des poses (ce que font les personnages entre chaque conversation) sans jamais agir, le tout en se voulant drôle mais sans vraiment y parvenir.

UN EXTRAIT

Ou plutôt deux:

1 Sulku: «Je t’avoue que je ne saisis pas ce qui t’ennuie vraiment dans le football, Sulki.»

Sulki: « Un peu tout, Sulku, mais surtout le ballon.»

Sulku : « Le ballon? »

Sulki : « Il gâche le plaisir. Il n’y aurait pas de ballon, il n’y aurait pas autant d’énervements. »

2 Sulku: «Je n’arrive pas à le croire, Sulki. »

Sulki : « Et pourtant, Sulku, c’en est! »

Sulku: « Mais qui, dis-moi, qui aurait pu penser qu’un jour un être humain pisserait de l’essence ? »

Sulki: « Surtout mon cousin Georges. »

Sulku: « Quand il urine ça doit faire horriblement mal. »

Sulki: « Pas trop. Heureusement, c’est du sans plomb. »

L’AUTEUR

Jean-Michel Ribes, né en 1946, est un dramaturge, metteur en scène et cinéaste déjà récompensé à de nombreuses reprises.

Il a reçu le prix des jeunes auteurs SACD en 1975, le prix des « U » en 1976, le Grand prix de l’humour Noir en 1995, le Molière du Meilleur auteur francophone pour Théâtre sans animaux, le prix Plaisir du théâtre en 1976 et 2001, le grand prix du théâtre de l’académie française pour l’ensemble de son œuvre en 2002, et le grand prix de la SACD en 2011. Pas mal, non?