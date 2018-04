Il est fou ce Blanquer : il veut qu'on apprenne à lire et à écrire à l'école ! Il est normal que les syndicats enseignants s'indignent…

Depuis quelques semaines, l’économie, la géopolitique ou l’actualité des entreprises envoient des signaux contradictoires et rapidement changeant ce qui rend l’évolution des marchés très chaotiques.

Lettre de Londres mise en forme par Edouard Husson. Nous recevons régulièrement des textes rédigés par un certain Benjamin Disraeli, homonyme du grand homme politique britannique du XIXè siècle.

La suppression des cotisations chômage acquittées par les salariés, promise par Emmanuel Macron, est-elle possible? La question est posée par le Conseil d’État au gouvernement, dans un avis rendu sur le texte du projet de loi Pénicaud II.

Dans le discours qu’il a prononcé aux Bernardins à l’invitation des évêques catholiques de France Emmanuel Macron a débuté son propos en invitant à voir dans la figure du colonel Beltrame, une figure réconciliant christianisme, franc-maçonnerie et citoyenneté.

Les Français sont les derniers du classement des lecteurs européens en termes de temps passé à lire et de pourcentage de la population qui lit régulièrement. Et il y a de quoi s'inquiéter.

Des ralentissements économiques plus ou moins s'observent un peu partout sur la planète. Avec quelles causes et quelles conséquences ?