Espérance de vie : d’ici 2040, les Espagnols dépasseront le record mondial détenu par les Japonais et voilà ce que nous pouvons apprendre d’eux

Atlantico : Le régime alimentaire méditerranée est-il bon pour la santé ?

Stéphane Gayet : Isolée en Méditerranée, loin des richesses, ne connaissant pour ainsi dire ni le luxe ni l'opulence, la plus grande île de Grèce – à savoir la Crète - nous donne des leçons sans le vouloir, car son peuple est discret et modeste. Grâce à des études épidémiologiques, on a pu constater que les Crétois avaient une grande espérance de vie. Cela alors que le niveau de vie y est plutôt bas et le système de santé assez rudimentaire. Certes, la Crète a un niveau économique nettement au-dessus de la Grèce métropolitaine et un taux de chômage très inférieur au sien, mais ce n'est pas difficile.

En vérité, la Crète est une contrée plutôt pauvre, mais où l'on vit bien et en bonne santé.

Le fameux régime crétois - renommé ensuite régime méditerranéen -, celui qui maintient en bonne santé et fait vivre longtemps, les Crétois ne l'ont pas inventé : il leur est naturel. L'activité économique de l’île est – en dehors du tourisme - essentiellement agricole et artisanale. Pratiquement chaque famille possède des oliviers et la récolte ainsi que le traitement des olives occupent déjà pas mal de temps. Le sol y est très fertile et les pluies abondantes, ce qui explique la richesse et la diversité de la production de fruits et légumes, le soleil et la chaleur aidant. Aubergines, tomates, concombres et avocats y abondent ; agrumes (en particulier les mandarines), kiwis, melons, pastèques, bananes et raisins aussi. Il faut ajouter des céréales, des fruits secs (dont le raisin séché), du lait de chèvre et de brebis et les nombreux et célèbres fromages qui en sont dérivés, des yaourts, des œufs, beaucoup de poisson et un peu de viande de mouton ou de chèvre. Et le fameux vin crétois ancestral fait aussi partie du repas. Mais ce n'est pas tout : les Crétois mangent globalement assez peu et ont une faible ration calorique. Ils mangent en particulier peu de sucre raffiné ; ils ont de ce fait un indice de masse corporelle (IMC) proche de la normale. Les nombreux fruits et légumes qu'ils consomment ont généralement une action antioxydante, qui contribue à ralentir la dégénérescence cellulaire. Ils consomment beaucoup moins de graisses animales que nous qui apprécions la viande de bœuf, la viande de porc, la charcuterie, le lait de vache et tous ses dérivés gras. Enfin, les Crétois ont un habitat principalement dispersé, vivent souvent en plein air, marchent beaucoup et ont d'autres activités physiques quotidiennes, ce qui fait partie intégrante du régime bienfaisant.

Oui, ce régime alimentaire dit méditerranéen est assurément bon pour la santé, mais il est aux antipodes de notre mode de vie occidental industrialisé.

Comment doit-on interpréter cette évolution ?

L’espérance de vie est fonction du niveau de vie général, de la mise en application d’un programme et de mesures de prévention sanitaire ainsi que de la performance de la médecine curative et de la façon dont les habitants y ont accès.